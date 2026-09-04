نيبال.. 2.56 مليار دولار خسائر الفيضانات

أكد مسؤول ​كبير في نيبال لرويترز اليوم الجمعة أن ​الفيضانات الكارثية التي ضربت نيبال الشهر الماضي تسببت في خسائر في الممتلكات والمساكن والبنية التحتية تقدر بما لا يقل عن 387.5 مليار روبية ⁠نيبالية (2.56 مليار دولار).

وقال دارما راج أوبريتي رئيس الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، إن التكلفة التقديرية ‌لبناء الطرق والملاجئ المؤقتة وتوفير مياه الشرب وإعادة التيار الكهربائي خلال ‌الأشهر الأربعة الأولى من مرحلة التعافي ‌المبكر، ستبلغ حوالي 52.6 مليون دولار.

وأضاف ‌أوبريتي "هذه مبالغ تقديرية. ‌وقمنا بحسابها بالتنسيق مع مختلف الهيئات والإدارات المعنية"، ​مشيرا إلى ‌أنه ​سيتم إجراء تقييم مفصل قريبا.

وذكر ⁠أوبريتي أمس الخميس أن نيبال ستحتاج إلى إعادة بناء نحو 20 ​ألف ⁠منزل ⁠تقريبا في المناطق المتضررة وإن الفيضانات دمرت 7500 منزل على الأقل بالكامل.

وتسبب انهيار ⁠جليدي في اندفاع سيل من الجليد والصخور والطين عبر نهر تريشولي في المنطقة الحدودية بين نيبال والصين يوم 26 أغسطس مما ‌أدى إلى سحق مدن وقرى ومقتل أكثر ​من 1250 شخصا، ولا يزال أكثر من 4200 آخرين في عداد المفقودين، كما نزح الآلاف.