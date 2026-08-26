الصحة العالمية تعلن انتهاء "إيبولا" في أوغندا

قال مسؤول ​في منظمة الصحة العالمية خلال ‌مؤتمر ​صحفي اليوم الأربعاء إن تفشي سلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا في أوغندا انتهى، لكن لا سيطرة عليه بعد في جمهورية الكونجو ⁠الديمقراطية المجاورة.

ويأتي إعلان خلو أوغندا من المرض بعدما أعلنت حكومة البلاد في 28 يوليو تموز أنها ‌خالية من المرض الذي تسبب في 20 حالة إصابة ووفاتين هناك.

وراقبت ‌المنظمة الوضع حتى هذا الأسبوع ‌للتأكد من عدم وجود ‌أي سلاسل انتقال للفيروس ‌لم يتم رصدها. لكن الدكتورة ماري روزلين بيليزير ​المسؤولة في ‌المنظمة ​عن الاستعداد للطوارئ في المنطقة ⁠الأفريقية قالت في اجتماع إقليمي إن الحالات في جمهورية الكونجو الديمقراطية ​استمرت ⁠في ⁠الارتفاع رغم إحراز بعض التقدم. ويعد تفشي المرض هناك ثاني أكثر حالات ⁠التفشي فتكا في التاريخ، ويتفوق على جهود الاحتواء. وقالت حكومة الكونجو إن عدد الوفيات تجاوز 2700 وزاد عدد الإصابات إلى أكثر من 5600 ‌حالة حتى أمس الثلاثاء.

وأضافت بيليزير "لا يزال انتقال ​العدوى نشطا جدا... أبطأنا وتيرة الانتشار، لكننا لم ننجح بعد في كسر هذا المنحنى".