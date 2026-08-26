عدوى محمولة جواً.. الملاريا تقتل موظفين في مطار فرانكفورت

أعلن مكتب الصحة في مدينة فرانكفورت الألمانية اليوم الأربعاء عن وفاة موظفين بمطار المدينة جراء مضاعفات ناتجة عن الإصابة بمرض الملاريا.

وأوضح المكتب أن حالة الوفاة الأولى وقعت في أوائل يوليو الماضي، بينما وقعت الحالة الثانية في أغسطس الجاري، مشيرا إلى أن سبب الوفاة لم يُحدد إلا بعد وفاة المريض.

وأعلنت شركة "فرابورت" المشغلة لأكبر مطارات ألمانيا اليوم عن حالة الوفاة الثانية.

ويُعتقد أن مصدر الإصابة بالمرض هو بعوض قادم من منطقة موبوءة بالملاريا، وصل على الأرجح إلى ألمانيا على متن طائرة.

وأفاد مكتب الصحة في فرانكفورت بأن ستة عاملين إجمالا أُصيبوا أثناء عملهم بعدوى الملاريا المدارية، وهي أخطر أنواع المرض. وأضاف المكتب أن حالة المصابين الأربعة الآخرين أصبحت جيدة في الوقت الراهن، وأنهم جميعًا تلقوا العلاج.