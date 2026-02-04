استقرار الأسهم الأوروبية بدعم نتائج الشركات

استقرت الأسهم ⁠الأوروبية، الأربعاء، بدعم من نتائج الشركات، مع متابعة المستثمرين لأسهم مطوري البرمجيات وانتظارهم تقريراً مهماً عن التضخم. واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 618.26 نقطة بحلول ⁠الساعة 0812 بتوقيت جرينتش، مع انخفاض قطاع الرعاية الصحية 1.9 % متصدراً القطاعات الخاسرة، وهوى سهم نوفو نورديسك 18.⁠7 % بعد أن قالت الشركة المصنعة لعقار ويجوفي إنها تتوقع انخفاض مبيعاتها وأرباحها التشغيلية في عام 2026 على أساس ​سنوي، فيما تخوض الشركة منافسة شديدة ​في سوق أدوية إنقاص ​الوزن.

وساعد صعود أسهم الطاقة 1.3 %، ‌مقتفية أثر ‌ارتفاع أسعار ⁠النفط في الحد من الخسائر، مع تفاقم التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

في الوقت نفسه، يتابع المتعاملون ​شركات ​البرمجيات الأوروبية التي تعرضت لضغوط في الجلسة السابقة. وانخفضت أسهم قطاع التكنولوجيا والإعلام 0.3 % و0.5 % على الترتيب بعد تسجيل تراجعات حادة الثلاثاء.

وينتظر المستثمرون بيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر يناير التي تصدر ‍في وقت لاحق اليوم. ويتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ التضخم 1.7 %، أي أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% مع انحسار ضغوط ‍الأسعار.