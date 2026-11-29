عبدالملك القاسمي: بتكليف من صقر بن محمد.. حملت رسالة انضمام إمارة رأس الخيمة إلى الاتحاد

محمد الكندي: زايد أسس نموذجاً قيادياً جعل الإنسان محور التنمية وغايتها

سليمان الجاسم: قوة المجتمع قبل الاتحاد كانت تنبع من ترابط أبنائه وثقتهم بوطنهم

عيسى البستكي: كنت ضمن أول دفعة ابتعاث للدراسة بأمريكا في 1976

قبل أن تصبح دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في التنمية والتطور المستدام، كانت هناك حكاية وطن بدأت بإرادة ورؤية استثنائية، وبحلم وعهد آمن به الآباء المؤسسون، والتف حوله أبناء الإمارات، في حكاية لا تختصرها التواريخ والوثائق، بل تحفظها ذاكرة أبناء الوطن ممن عاصروا البدايات، وشهدوا تحوّل الحلم إلى واقع، وكيف واجهت الدولة تحديات التأسيس بإرادة لا تعرف المستحيل، في رحلة وطن لا تزال حاضرة بوجدانهم، يقدّمون من خلالها رسالة للأجيال الجديدة، مفادها أن ما تنعم به الإمارات اليوم لم يكن وليد المصادفة، بل ثمرة رؤية عظيمة وعمل وجهد دؤوب وإرادة وطنية آمنت باستشراف المستقبل وصناعته وتحقيق طموحات أبنائه.

وفي الذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نستحضر مسيرة وطن لم يُبن على الإمكانات المادية وحدها، بل تأسس على حكمة القيادة، ووحدة الإرادة، وأصالة القيم، وإيمان الإنسان الإماراتي بأن الاتحاد هو السبيل إلى العزة والاستقرار وصناعة المستقبل.

بداية، تحتفظ ذاكرة الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي بمحطات مهمة من تاريخ دولة الإمارات، حيث عاصر مرحلة ما قبل الاتحاد، وأسهم في تأسيس عدد من المؤسسات المحلية في رأس الخيمة، وكان صاحب المهمة التاريخية التي حمل خلالها رسالة انضمام الإمارة إلى الاتحاد، بتكليف من المغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي، إلى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مدينة العين يوم 10 فبراير 1972.

ويستعيد الشيخ عبدالملك واحدة من أهم لحظات حياته، حين كلفه الشيخ صقر بن محمد القاسمي بحمل الرسالة، حيث توجه بها إلى مدينة العين، ووصل قبيل صلاة المغرب، حيث كان الشيخ زايد منشغلاً بمراجعة مخططات ومشروعات تنموية، وقد وضعت الخرائط أمامه في المجلس، وحوله عدد من المسؤولين يتابعون تفاصيل العمل.

وبعد انتهاء الاجتماع، استقبله الشيخ زايد، واطلع على الرسالة التي حملها من الشيخ صقر، وما إن عرف مضمونها حتى بدى عليه السعادة والارتياح، لما تمثله من خطوة نحو اكتمال الاتحاد.

وقرأ الرسالة مرتين، ثم طلب من أحمد خليفة السويدي قراءتها بصوت مرتفع أمام الحضور، قبل أن يوجه بعقد اجتماع للمجلس الأعلى للاتحاد بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي لاستكمال إجراءات انضمام رأس الخيمة.

ويصف الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي تلك اللحظة بأنها من أهم المحطات في حياته، لما حملته من دلالات وطنية وتاريخية، مشيراً في شهادته السابقة إلى أن الشيخ زايد كان مؤمناً بالوحدة، حريصاً على اكتمال عقد الاتحاد، ويعد أهل رأس الخيمة جزءاً من أسرته الكبيرة.

رؤية

ويستحضر الشيخ عبدالملك ما تميزت به شخصية الشيخ زايد من تواضع وبساطة وحكمة، وحرص على أن تكون التنمية شاملة لمختلف إمارات الدولة ومناطقها، مؤكداً أن رؤيته امتدت إلى بناء مؤسسات الدولة وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين.

ويصف الشيخ عبدالملك، المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بأنه شريك تكاملت جهوده مع رؤية أخيه الشيخ زايد في تأسيس الاتحاد وترسيخ مؤسساته، مؤكداً أن ما جمع القائدين من تفاهم ورؤية مشتركة أسهم في تهيئة الظروف لقيام دولة الإمارات وبناء مؤسساتها الاتحادية.

مرحلة جديدة

من جانبه يتحدث معالي الدكتور محمد سعيد الكندي، وزير البيئة والمياه الأسبق، عن ملامح الحياة قبل الاتحاد، حيث كان المجتمع يعتمد بصورة أساسية على الصيد والغوص والزراعة والتجارة والرعي، في ظل محدودية الخدمات التعليمية والصحية وافتقار مناطق عديدة إلى الطرق المعبدة وشبكات الكهرباء والمياه.

ويضيف: مثّل قيام الاتحاد بداية مرحلة جديدة شهدت توسعاً في المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية، وتطوير الطرق والمساكن وشبكات الخدمات الأساسية، إلى جانب تأسيس الوزارات والمؤسسات الاتحادية التي تولت تنظيم الخدمات وتطويرها.

ويؤكد الكندي أن أبرز ما ميز تلك المرحلة هو التفاؤل الذي ساد المجتمع والشعور ببداية مستقبل جديد، بعدما أصبحت الإمكانات توجه نحو تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص التعليم والرعاية الصحية والسكن، لتنتقل الإمارات من واقع محدود الإمكانات إلى مسيرة تنموية شاملة.

ويقول، إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أسس نموذجاً قيادياً جعل الإنسان محور التنمية وغايتها، وإن أهم ما ميز تجربته هو الجمع بين الرؤية بعيدة المدى والقرب من المجتمع، والحرص على تلبية احتياجات المواطنين وتوسيع مظلة التنمية لتشمل مختلف مناطق الدولة، بالتوازي مع المحافظة على الهوية الوطنية والقيم والتقاليد، إلى جانب اهتمامه بالبيئة والزراعة والمياه، ما عكس إدراكاً مبكراً لأهمية الموارد الطبيعية في استقرار المجتمع ومستقبل الأجيال، كما رسخ مفهوماً للمسؤولية الحكومية يقوم على أن المنصب تكليف لخدمة الناس، وأن نجاح المسؤول يقاس بما يحققه من أثر ملموس في حياتهم.

ويقول الكندي، إن المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، كان أحد أبرز صناع الاتحاد، بما امتلكه من رؤية اقتصادية وتنموية وقدرة على تحويل الطموحات إلى مشروعات وإنجازات، حيث شهدت دبي في عهده تحولات مهمة في التجارة والموانئ والنقل والتعليم والإسكان، ما أسهم في ترسيخ نموذج تنموي ومؤسسي متقدم.

ويضيف أن اللقاء التاريخي الذي جمع الشيخ زايد والشيخ راشد في منطقة السميح يوم 18 فبراير 1968 شكل نقطة الانطلاق العملية نحو قيام الاتحاد، وجسد إرادة سياسية أدركت أن المستقبل يقوم على التعاون والتكامل ووحدة المصير، وما جمع القائدين هو تكامل الرؤية والهدف.

وأسهم هذا التناغم والثقة المتبادلة في تجاوز تحديات التأسيس، وصولاً إلى إعلان الاتحاد في الثاني من ديسمبر 1971.

تجربة وطنية

من جانبه يقول الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، إن ذكرى الاتحاد تحتل مكانة خاصة في نفوس من عاصروا مراحلها المختلفة، فهي ليست مجرد حدث تاريخي، بل تجربة وطنية عشنا تحولاتها، وشهدت تحول الإمارات من واقع محدود الإمكانات إلى دولة راسخة المؤسسات ومتقدمة في مختلف المجالات.

ويستعيد الدكتور الجاسم ملامح الحياة قبل الثاني من ديسمبر عام 1971، حيث اتسمت بقسوة الظروف المعيشية، ومحدودية الموارد والخدمات، وصعوبة الحصول على فرص التعليم والعلاج والعمل، لكنها كانت غنية بقيم إنسانية واجتماعية أصيلة شكلت وجدان المجتمع الإماراتي، مثل التكافل والتعاون واحترام الكبير والوفاء بالعهد وإكرام الضيف، وكانت قوة المجتمع تنبع من ترابط أبنائه وثقتهم وانتمائهم لوطنهم.

ويرى الدكتور الجاسم أن أعظم إنجاز للاتحاد لم يكن بناء المدن والمؤسسات فقط، بل بناء الإنسان الإماراتي وتعزيز ثقته بوطنه وتمكينه من المساهمة في نهضته.

وعلى مدى 55 عاماً، قدمت الإمارات نموذجاً تنموياً متميزاً انتقلت خلاله من مرحلة التأسيس إلى الريادة في الاقتصاد والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، مع الحفاظ على هويتها الوطنية وقيمها الأصيلة.

ويقول الدكتور الجاسم، إن المحافظة على الهوية الوطنية والقيم والتسامح والعطاء والانفتاح على العالم تمثل امتداداً للمبادئ التي قامت عليها الدولة.

ويشدد الدكتور الجاسم على أهمية تعريف الأجيال الجديدة بحجم التحولات التي شهدتها الدولة، فالتقدم الذي تنعم به الإمارات اليوم هو ثمرة رؤية حكيمة وعمل متواصل.

وبعد 55 عاماً، يبقى الدرس الأبرز أن الأوطان تنهض بالقيم والوحدة والقيادة الواعية والإنسان المؤمن بمسؤوليته، وأن الاتحاد سيظل مصدر قوة الإمارات وأساس نهضتها ومستقبلها.

حضور عالمي

بدوره يؤكد الدكتور عيسى محمد البستكي، رئيس جامعة دبي، أن ذكرى قيام دولة الإمارات تعيد إلى ذاكرة أبناء جيل ما قبل الاتحاد صوراً ومواقف لا تُنسى، عاشوا خلالها مرحلة كانت فيها الحياة بسيطة والإمكانات محدودة، قبل أن تتحول الإمارات، بفضل الله سبحانه وتعالى ثم رؤية الآباء المؤسسين، إلى دولة حديثة ذات حضور عالمي وإنجازات في مختلف المجالات.

ويضيف: «عاصرت مرحلة ما قبل الاتحاد، وعايشت بدايات التحول التاريخي الذي شهدته الإمارات، حيث كانت الحياة في تلك السنوات مختلفة تماماً عما نراه اليوم، فالمدن صغيرة، والطرق محدودة، والخدمات الصحية والتعليمية في بدايات تطورها، وكانت الأسر تعتمد على التجارة وصيد الأسماك واللؤلؤ والأعمال البسيطة لتأمين متطلبات الحياة، ومع ذلك كان المجتمع يتميز بالترابط والتكافل والتعاون واحترام الكبير، وهي قيم أصيلة حافظ عليها أبناء الإمارات جيلاً بعد جيل».

ويتابع: «أتذكر دبي في سنوات طفولتي بشوارعها البسيطة وأحيائها المتقاربة، حيث كان الناس يعرف بعضهم بعضاً، وكانت المجالس مدارس للحكمة والتربية وتبادل المعرفة.

وقد تعلمنا من آبائنا وأجدادنا أن قيمة الإنسان تكمن في أخلاقه وعمله وصدقه وعطائه لمجتمعه».

ويشير إلى أن قيام الاتحاد شكل نقطة تحول تاريخية في حياة أبناء الإمارات، حيث اجتمعت إرادة الآباء المؤسسين لبناء دولة تقوم على الوحدة والتعاون والتنمية، وأدرك الشيخ زايد وأخوه الشيخ راشد أن مستقبل الإمارات لا يمكن أن يُبنى إلا بتوحيد الجهود والإمكانات ووضع الإنسان في مقدمة الأولويات.

ويتابع: «كان الشيخ زايد، طيب الله ثراه، صاحب رؤية إنسانية ووطنية عميقة، آمن بأن بناء الإنسان هو أساس بناء الدولة، فاهتم بالتعليم والصحة والإسكان والتنمية في مختلف الإمارات، أما الشيخ راشد بن سعيد، طيب الله ثراه، فكان يتميز ببعد النظر والتخطيط للمستقبل، وعمل على تطوير البنية التحتية والموانئ والمطارات والطرق، واضعاً الأسس التي أسهمت في تحول دبي إلى مركز عالمي للتجارة والأعمال».

ويستذكر الدكتور البستكي اهتمام القيادة منذ السنوات الأولى للاتحاد بتعليم أبناء الوطن، قائلاً: «كنت من أبناء الجيل الذي أتيحت له فرصة الدراسة الجامعية في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن البعثات التعليمية الوطنية، وتحديداً في 1976، والتي كانت أولى دفعة رسمية بالعدد الكبير من المبتعثين، وكانوا أكثر من مئة طالب وطالبة، ما يعكس إيمان القيادة بأن الاستثمار في الشباب والعلم والمعرفة هو الطريق الحقيقي لبناء مستقبل الدولة.

وعندما عدنا إلى الوطن، شعرنا بمسؤولية كبيرة للمساهمة في بناء مؤسساته التعليمية والعلمية والتقنية».

جاسم بن درويش.. ذاكرة تؤرّخ للعمل البلدي

تحمل ذاكرة جاسم محمد بن درويش، الأمين العام الأسبق لأمانة بلديات الدولة، عام 1980، محطات مهمة من مسيرة بناء الاتحاد وتطور مؤسساته، حيث عاصر مراحل مبكرة من تأسيس العمل البلدي الاتحادي، وشهد التحولات التي طرأت على منظومة الخدمات والتشريعات والتخطيط العمراني، مستعيداً مواقف وتوجيهات المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، في دعم مسيرة التنمية وتطوير الخدمات في مختلف إمارات الدولة.

وتعود بداية تجربته في الأمانة العامة للبلديات إلى عام 1980، عندما صدر القرار رقم (2)، المصدق من المجلس الأعلى للاتحاد في الثاني من أبريل، بإنشاء الأمانة العامة لتنسيق العمل بين بلديات الدولة وتطوير خدماتها وتوحيد أنظمتها وتشريعاتها، حيث وقع الاختيار عليه لتولي منصب الأمين العام.

ويقول بن درويش إن اللقاء الأول مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي جاء بالتزامن مع تشكيل الأمانة العامة للبلديات، شكل محطة مهمة في فهم توجهات القيادة تجاه تطوير العمل البلدي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمجتمع، مؤكداً أن توجيهات الشيخ زايد ركزت على أهمية التطوير المستمر للخدمات، ومساندة البلديات الكبيرة للبلديات الصغيرة، بما يضمن تقارب مستويات الأداء وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف إمارات الدولة.

وعكست هذه التوجهات رؤية تقوم على تكامل الجهود وتوفير الإمكانات اللازمة للبلديات، بما يساعدها على مواكبة احتياجات السكان ومتطلبات النمو العمراني والخدمي.

ويستحضر بن درويش جانباً مهماً من جهود المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في دعم العمل البلدي، من خلال موافقة مجلس الوزراء برئاسته على تقديم مساعدات لبلديات الإمارات الشمالية، بما يعزز قدراتها ويساند جهودها في تطوير الخدمات والمرافق العامة، وتتزامن هذه المرحلة مع مشروعات تنموية شهدتها رأس الخيمة عام 1980، شملت إنشاء موانئ للصيد في شعم وغليلة والجير، وأعمال الحفر والتعميق في خور الرمس، وإنشاء الأرصفة وكاسرات الأمواج، إلى جانب تنفيذ طرق معبدة وتسريع إجراءات إنارة الشوارع، كما تضمنت المشروعات التي تابعها الشيخ راشد خلال زيارته للإمارة في سبتمبر 1980 الاطلاع على التجهيزات الحديثة في مستشفى صقر ومستشفى سيف بن غباش، في إطار الاهتمام بتطوير المرافق الصحية وتوفير الخدمات الطبية للسكان.