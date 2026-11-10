الحرمان من النوم.. كلفة صحية ومهنية واقتصادية

حذّر أطباء وخبراء في الصحة النفسية وجودة الحياة والاقتصاد من التداعيات الصحية والمهنية والاقتصادية للحرمان المتكرر من النوم، مؤكدين أن آثاره تتجاوز الشعور بالتعب والإرهاق إلى تراجع التركيز والذاكرة والقدرة على اتخاذ القرارات، وارتفاع احتمالات الأخطاء والحوادث المهنية.

فضلاً عن زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم والاضطرابات النفسية، فيما تتحمل المؤسسات كلفة غير مباشرة، تتمثل في انخفاض الإنتاجية وتراجع جودة الأداء وزيادة الغياب عن العمل.

وأكدوا أن نقص النوم لم يعد مشكلة صحية فردية، بل أصبح تحدياً يرتبط ببيئة العمل وجودة الحياة، في ظل ضغوط العمل والالتزامات الأسرية والاستخدام المطول للأجهزة الإلكترونية.

مشيرين إلى أن اعتياد الموظف على النوم لساعات قليلة لا يعني تكيف جسمه مع الحرمان من الراحة، وأن استمرار الإرهاق قد يجعله أقل قدرة على تقييم المخاطر والتعامل مع المواقف الطارئة، حتى وإن اعتقد أنه يؤدي مهامه بالكفاءة المعتادة.

وتتفق هذه التحذيرات مع نتائج دراسة علمية نُشرت خلال العام الجاري على منصة «ميدريفيكس» للأبحاث الأولية، وشملت 110 موظفين من الذكور في إحدى شركات القطاع الخاص بدبي، وأظهرت أن 82.7 % من المشاركين يعانون مشكلات متوسطة مرتبطة بالنوم، وأن تراجع جودة النوم يرتبط بانخفاض الرضا عن الحياة.

كما رصدت ارتباطاً بين استخدام الهاتف المحمول قبل النوم والعمل بنظام المناوبات وأنماط النوم لدى المشاركين، ما يعزز أهمية الاهتمام بالعادات اليومية وتنظيم ساعات العمل. ولم تكن الدراسة قد خضعت للمراجعة العلمية المحكمة عند نشرها.

وفي الجانب الصحي، أكدت الدكتورة ياسمين سيوس، استشارية، أن الحرمان المتكرر من النوم يؤثر في الصحة النفسية والجسدية للموظفين، ويضعف التركيز والذاكرة والقدرة على اتخاذ القرارات، مشيرة إلى أن النوم ضروري لاستعادة نشاط الجسم والدماغ ومعالجة المعلومات والاستعداد لمتطلبات اليوم التالي.

وأوضحت أن الموظفين الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم قد يعانون انخفاض الطاقة والصداع وسرعة الانفعال وتراجع الحافز، إلى جانب صعوبة الانتباه خلال الاجتماعات واستيعاب التعليمات وإنجاز المهام التي تتطلب تركيزاً متواصلاً، لافتة إلى أن قلة النوم تضعف قدرة الدماغ على تخزين المعلومات واسترجاعها واكتساب مهارات جديدة.

وأضافت أن نقص النوم قد يؤدي إلى بطء الاستجابة وصعوبة تقييم المخاطر وحل المشكلات، فضلاً عن تراجع القدرة على التحلي بالصبر والتواصل الفعال مع الزملاء، ما ينعكس على الإنتاجية والإبداع وجودة الأداء، ويزيد الوقت اللازم لإنجاز المهام واحتمالات ارتكاب الأخطاء، حتى وإن اعتقد الموظف أن أداءه لا يزال ضمن مستوياته المعتادة.

وحذّرت من أن الحرمان المزمن من النوم يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني، نظراً إلى دور النوم في تنظيم ضغط الدم ومستويات السكر والشهية واستجابة الجسم للتوتر، مشيرة إلى أن هذه المخاطر قد تتفاقم مع التغذية غير الصحية وقلة النشاط البدني والضغوط النفسية المستمرة.

وأشارت إلى أن قلة النوم تزيد أيضاً احتمالات القلق وتقلب المزاج وسرعة الانفعال، مؤكدة أن العلاقة بين النوم والصحة النفسية متبادلة، إذ قد يؤدي القلق والاكتئاب بدورهما إلى اضطرابات النوم، ما يخلق حلقة مفرغة من الإرهاق والضغوط.

وبيّنت أن استمرار التعب خلال النهار والصداع المتكرر عند الاستيقاظ وصعوبة التركيز والبقاء مستيقظاً أثناء الأنشطة اليومية، تمثل علامات تستدعي التقييم الطبي، إضافة إلى الشخير المرتفع أو الشعور بالاختناق وانقطاع النفس أثناء النوم، والاستيقاظ مع استمرار التعب رغم قضاء ساعات كافية في السرير، وهي أعراض قد تشير إلى انقطاع النفس الانسدادي النومي، مؤكدة أهمية التشخيص والتدخل المبكر للحد من المضاعفات الصحية.

وفيما يتعلق بالسلامة المهنية، أكدت الدكتورة راجاشري غانيش، أخصائية الطب الباطني، أن الحرمان من النوم يشكل خطراً على الموظفين، خصوصاً في الوظائف التي تتطلب تركيزاً متواصلاً وسرعة في الاستجابة، مثل قيادة المركبات وتشغيل الآلات والعمل في الرعاية الصحية والتعامل مع المعدات الخطرة.

مشيرة إلى أن الإرهاق يبطئ الاستجابة ويضعف القدرة على التعرف إلى المخاطر، وقد يتسبب في نوبات قصيرة من النوم اللاإرادي تعرف بالغفوات الدقيقة، دون أن يدرك الشخص حدوثها.

وأوضحت أن الهفوات البسيطة قد تكون لها عواقب خطيرة، إذ قد يغفل الموظف عن تعليمات مهمة، أو يسيء قراءة المعلومات، أو يتأخر في الاستجابة للطوارئ، لافتة إلى ارتفاع احتمالات الأخطاء خلال ساعات العمل الطويلة والمناوبات الليلية، عندما تدفع الساعة البيولوجية الجسم نحو النوم.

وأضافت أن المخاطر تكتسب أهمية خاصة في قطاع الطيران، الذي تعتمد سلامته على يقظة الطيارين وأطقم الطيران ومراقبي الحركة الجوية وفرق الصيانة، محذرة من أن الإرهاق قد يضعف تقييم المواقف والتعامل مع المستجدات التشغيلية، ويؤخر اكتشاف الأخطاء والاستجابة لها، بما قد يؤثر في سلامة الطائرات والركاب.

وشددت على أن جسم الإنسان لا يستطيع التكيف بصورة كاملة مع الحرمان المستمر من النوم، إذ قد يعتاد البعض الشعور بالتعب، ويعتقدون أنهم يعملون بصورة طبيعية، بينما تتراجع قدراتهم الذهنية والجسدية دون إدراكهم، ما يزيد احتمالات الحوادث.

ودعت أصحاب العمل إلى تنظيم المناوبات وتوفير فترات راحة كافية واعتماد ساعات عمل معقولة، ناصحة الموظفين بالحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم يومياً، وتجنب القيادة أو أداء المهام الحساسة عند الشعور بالنعاس.

من جانبه، أكد الدكتور حسين العادلي أبوالمجد، رئيس قسم الطب العام في أحد المستشفيات، أن اعتياد الإنسان على النوم القليل لا يعني أن جسمه تكيف معه، محذراً من الخلط بين القدرة على مواصلة الأنشطة اليومية والتمتع بكفاءة جسدية وذهنية كاملة.

وأوضح أن الحرمان من النوم يبدأ بأعراض قد يستهين بها البعض، مثل صعوبة الاستيقاظ والصداع والنعاس وضعف التركيز، غير أن استمرارها يؤثر في الوظائف الحيوية والانتباه والذاكرة والصحة العامة.

وقال إن البعض يحاول مقاومة الإرهاق باستخدام القهوة والمنبهات، إلا أن إخفاء النعاس مؤقتاً لا يعوض حاجة الجسم الفعلية إلى الراحة، مشيراً إلى أن معظم البالغين يحتاجون إلى سبع ساعات على الأقل يومياً، مع مراعاة جودة النوم وانتظامه.

وتطرق إلى ما يشير إليه المعهد الوطني للقلب والرئة والدم في الولايات المتحدة من أن فقدان ساعة أو ساعتين من النوم يومياً لعدة ليالٍ متتالية قد يؤدي إلى تراجع كبير في القدرة على الأداء، وزيادة الوقت اللازم لإنجاز المهام واحتمالات ارتكاب الأخطاء.

وأكد الدكتور أشرف سعد، الاختصاصي النفسي، أن تأثير الحرمان من النوم يتجاوز ضعف التركيز إلى تراجع القدرة على إدارة الانفعالات واتخاذ القرارات والتعامل مع الضغوط، ما ينعكس على سلوك الموظف وعلاقاته المهنية والأسرية.

وأوضح أن الشخص الذي لا يحصل على نوم كافٍ يصبح أكثر سرعة في الغضب وأقل صبراً وأكثر حساسية للمواقف اليومية، فيما تتحول المهام التي تتطلب التفكير وحل المشكلات إلى أعمال أكثر استنزافاً لطاقته الذهنية والنفسية.

وحذر من أن الهاتف المحمول أصبح منافساً حقيقياً للنوم، ليس بسبب إضاءة الشاشة فقط، بل نتيجة التصفح المستمر والتنبيهات والمحتوى المتجدد الذي يبقي العقل نشطاً في الوقت المخصص للراحة.

وأشار إلى أن بعض الأشخاص يقعون في دائرة متكررة تبدأ بالضغط النفسي الذي يؤخر النوم، ثم يؤدي نقص النوم إلى مزيد من الإرهاق والانفعال في اليوم التالي، فتزداد الضغوط وتتكرر المشكلة، مؤكداً ضرورة عدم تجاهل اضطرابات النوم عندما تبدأ بالتأثير في العلاقات والمسؤوليات اليومية.

ومن منظور جودة الحياة، أكد الدكتور أسامة اللالا، مسؤول جودة الحياة، أن النوم ليس وقتاً مقتطعاً من الإنتاجية، بل أحد شروط تحقيقها، مشيراً إلى أن زيادة ساعات اليقظة والعمل لا تعني بالضرورة زيادة الإنجاز عندما يعمل الموظف بطاقة وتركيز أقل.

وأوضح أن أحد تحديات الحياة الحديثة يتمثل في تلاشي الحدود بين العمل والحياة الشخصية، إذ يغادر الموظف مكتبه لكن الرسائل والبريد الإلكتروني والتنبيهات تستمر في ملاحقته إلى المنزل، ليبقى مرتبطاً ذهنياً بالتزاماته المهنية خلال أوقات الراحة.

وأضاف أن الانتقال من شاشة الكمبيوتر في العمل إلى شاشة الهاتف في المنزل يسهم في تأخير النوم وتقليص ساعات الراحة، مؤكداً أن جودة الحياة تعني تحقيق التوازن الذي يسمح للإنسان بالعمل بكفاءة، مع منح جسده وعقله فرصة للتعافي واستعادة النشاط.

وأشار إلى أن المؤسسات تستطيع تحسين جودة حياة موظفيها عبر احترام أوقات الراحة، وتقليل التواصل المهني غير الضروري بعد الدوام، وإدراج النوم الصحي وإدارة الإجهاد ضمن برامج جودة الحياة، مشدداً على أن معالجة المشكلة تتطلب مراجعة ممارسات بيئة العمل، وليس الاكتفاء بمطالبة الموظفين بتغيير عاداتهم الشخصية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الخبير الاقتصادي أحمد عرفات أن الحرمان من النوم يحمل كلفة اقتصادية لا تظهر مباشرة في الميزانيات، موضحاً أن إحدى أخطر صور الخسارة تتمثل في موظف يحضر إلى عمله بانتظام، لكنه ينتج بأقل من قدرته نتيجة الإرهاق وضعف التركيز.

وأوضح أن المؤسسة قد تحسب الموظف حاضراً ثماني ساعات، لكن ذلك لا يعني ثماني ساعات من الإنتاج الفعلي، إذ قد يحتاج الموظف المرهق إلى وقت أطول لإنجاز المهمة نفسها، مع زيادة الأخطاء وإعادة بعض الأعمال وتراجع جودة القرارات.

وقال إن دقائق الهدر اليومية تتحول إلى ساعات وأيام عمل مفقودة عند حسابها على مئات الموظفين طوال العام، فضلاً عن كلفة الغياب والإجازات المرضية وتصحيح الأخطاء وتراجع جودة الخدمات. وأشار إلى أن قياس الأداء بساعات الحضور وحدها قد يخفي خسائر الإنتاجية الفعلية.

مؤكداً أن المؤسسات التي تستثمر في جودة حياة موظفيها وتحد من العمل الممتد إلى ما بعد الدوام لا تقدم مجرد رفاهية وظيفية، بل تحمي مواردها وإنتاجيتها.