الخوارزميات تعيد رسم خريطة التأثير الإعلامي

لقد تراجعت هيمنة «البوابة الإعلامية» التقليدية التي كانت تحدد ما يصله المشاهد ومتى يصله، لتتحول مقاليد الانتشار إلى الخوارزميات الرقمية والمنصات الذكية.
وهل بات صانع المحتوى الفرد قادراً بحق على حشد وتأسيس جماهير تفوق في حجمها وتأثيرها جماهير مؤسسات إعلامية متكاملة؟
للإجابة عن هذه التساؤلات تتشابك رؤى الخبراء والممارسين لتكشف عن معادلة جديدة قوامها الأصالة الإنسانية، والمصداقية، والقدرة على مخاطبة الوجدان الجمعي متخطية حدود الزمان والمكان، لترسم بذلك ملامح إمبراطوريات إعلامية بديلة توظف أدوات العصر الحديث لإعادة هندسة الوعي الإنساني.
سلطة الخوارزميات
وتشير الغدار إلى أن المؤسسة الإعلامية كانت تمثل في الماضي البوابة الحصرية التي تمنح المحتوى شرعية الانتشار عبر قنواتها المعتمدة وشبكات مراسليها، عازلة الجمهور عن كل ما لا تتوافق مع أجندتها الزمنية أو المكانية.
وفي المقابل انتقلت هذه الوظيفة المحورية اليوم إلى المنصات الرقمية وخوارزمياتها الذكية، إذ تمتلك هذه التقنيات القدرة الفائقة على دفع مادة بصرية أو نصية أنتجها فرد واحد لتستقر أمام جماهير موزعة على عشرات الدول خلال زمن قياسي لا يتجاوز ساعات معدودة، واللافت في هذا المشهد المستحدث هو تراجع هيمنة اللغة المشتركة كشرط أساسي للتواصل، حيث بات المحتوى قادراً على عبور الحدود بلغة الصورة والتجربة البصرية الخالصة.
التأثير الخليجي
ويؤكد الشامسي أن هذا الاختراق الخارجي لا يعد مجرد قياس كمي بأعداد المتابعين أو حجم الانتشار السطحي على المنصات، بل ينبع أساساً من جوهر المحتوى وطبيعته الموضوعية.
ونوه بأن النجاح الحقيقي لصانع المحتوى لا يُختزل في حصد مقطع عابر لملايين المشاهدات، بل يكمن في القدرة على صيانة ثقة الجمهور، وتقديم مادة تتسم بالقيمة المعرفية أو الوجدانية التي تجعلها قابلة للبقاء والتذكر عبر الزمن.
وبذلك تظل معادلة «المصداقية والجودة» هي الضمانة الحقيقية والركيزة الأساسية التي تتيح لأي فرد الوصول إلى جماهير أوسع وتأسيس تأثير مستدام يتخطى الحدود المؤسسية والجغرافية جمعاء.
وأوضح أن التكنولوجيا والأجهزة الذكية غيرت كذلك طبيعة العلاقة بين الفرد والمتابع، فالمؤسسة الإعلامية تتحدث غالباً باسم علامة تحريرية، بينما يستطيع الفرد التحدث باسمه وبأسلوب شخصي وبسرعة كبيرة، وهو ما يمنح صانع المحتوى قدرة على بناء مجتمع حوله، وليس فقط جمع المشاهدات.
وذكر أن هذه القوة تحمل في المقابل مسؤولية كبيرة، فعندما يمتلك الفرد ملايين المتابعين، يمكن لأي معلومة يقدمها أن تنتشر بالسرعة نفسها التي تنتشر بها المعلومة الموثوقة.
ولذلك فإن امتلاك الجمهور لا ينبغي أن يقاس فقط بعدد المتابعين، وإنما بمدى الثقة التي بناها صاحب المحتوى وقدرته على تقديم معلومات واضحة ومسؤولة، مؤكداً أن التكنولوجيا أعطت الفرد قوة الوصول، لكنها لم تلغِ الحاجة إلى المهنية.
حدود الاتصال
وأشار إلى أن الفرد لم يعد بحاجة إلى امتلاك مؤسسة إعلامية حتى يكون مؤثراً، وإنما يحتاج إلى فكرة يعرف كيف يقدمها، وإلى الوصول إلى جمهور يرى نفسه فيها، وقد يبدأ هذا الجمهور بعشرات الأشخاص قبل أن يتحول إلى آلاف أو ملايين من خلال المشاركة وإعادة النشر والتوصيات الآلية.
وأوضح أنه لهذا السبب أصبح من الممكن أن نجد فرداً لديه جمهور عالمي أكبر من جمهور بعض المؤسسات الإعلامية، إلا أن الاختلاف الأساسي يكمن في طبيعة القوة التي يمتلكها كل طرف.
فالمؤسسة تمتلك قوة الاستمرارية والموارد والفرق المتخصصة، بينما يمتلك الفرد سرعة الحركة والقرب من الجمهور والقدرة على بناء علاقة مباشرة معه، وفي بعض الحالات يستطيع الفرد أن يكون أسرع من غرفة أخبار كاملة في التقاط قصة أو ظاهرة جديدة.
الهوية المحلية
مشيرة إلى أن المنصات الرقمية منحت الفرد مساحة كانت في السابق تحتاج إلى منظومة إعلامية متكاملة للوصول إليها، وأصبح بإمكان قصة تُصنع بإمكانات بسيطة أن تنتقل خلال ساعات إلى جمهور في دول وثقافات مختلفة.
وأوضحت أن تجربتها في صناعة المحتوى الثقافي والتراثي أظهرت أن الهوية المحلية لا تشكل عائقاً أمام الوصول إلى جمهور عالمي، بل يمكن أن تكون أحد أهم عناصر قوة المحتوى، لأن الجمهور لا يبحث دائماً عما يشبه ما يعرفه، وإنما ينجذب أيضاً إلى القصص التي تفتح له نافذة على ثقافات وتجارب مختلفة.