«دفاع مدني الشارقة» جاهز لمشاريع وادي الحلو

رفعت هيئة الشارقة للدفاع المدني مستوى جاهزيتها في منطقة وادي الحلو، ضمن تحركات ميدانية تستهدف تعزيز سرعة الاستجابة للطوارئ ومواكبة المشاريع التنموية والتوسع الذي تشهده المنطقة، بما يضمن أعلى مستويات الحماية للسكان والمنشآت.

وتفقد اللواء يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، عدداً من المواقع الحيوية والخدمية في وادي الحلو، للاطلاع على واقع منظومة الأمن والسلامة وتحديد الاحتياجات المستقبلية للمنطقة، بما يدعم جاهزية فرق الدفاع المدني للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة.

وبحث أبرز الاحتياجات المرتبطة بالأمن والسلامة، إلى جانب المشاريع التي أمرت القيادة الرشيدة، بتنفيذها في المنطقة، ومتطلبات توفير خدمات دفاع مدني تواكب هذه المشاريع.

وأكد اللواء أن الهيئة تتعامل مع التوسع التنموي من خلال خطط استباقية تركز على رفع الجاهزية وتقليص زمن الاستجابة وتحديد الاحتياجات قبل اكتمال المشاريع الجديدة، مشيراً إلى أن حماية الأرواح والممتلكات تمثل أولوية في خطط العمل الميدانية.

كما تفقد نقطة وادي الحلو التابعة للهيئة، واطلع على مستوى الاستعداد والإمكانات المتاحة، والتقى بالضباط والأفراد، موجهاً بمواصلة رفع الجاهزية والاستعداد للتعامل السريع مع البلاغات والحوادث.