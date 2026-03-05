رئيس الدولة وقادة دول يؤكدون ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري لتجنب توسيع الصراع

القادة يعربون عن دعمهم كل ما تتخذه الدولة من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها

بحث التداعيات الخطيرة للتطورات العسكرية والأمنية على الاستقرار الإقليمي والدولي

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالات هاتفية من قادة دول وشيخ الأزهر، أعربوا من خلالها عن تضامن دولهم مع الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها، كما عبّروا عن استنكارهم للاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة، وما تمثله هذه الاعتداءات من انتهاك لسيادة الدولة وقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة وقادة الدول ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري لتجنب توسيع الصراع، لما لذلك من تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والعالمي.

فنلندا

وتفصيلاً، تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، اتصالاً هاتفياً من ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، تناول التداعيات الخطيرة للتصعيد العسكري، الذي تشهده المنطقة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد رئيس فنلندا خلال الاتصال تضامن بلاده مع دولة الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تستهدف أراضيها وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة ودعمها كل ما تتخذ من إجراءات، للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أرضيها ومواطنيها.

من جانبه شكر صاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الفنلندي لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.

وشدد الجانبان على ضرورة وقف التصعيد العسكري لتجنب توسيع الصراع في المنطقة، لما ينطوي عليه ذلك من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

أوزبكستان

وبحث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي تلقاه من شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، المستجدات التي تشهدها المنطقة وتداعيات الأعمال العسكرية، التي تهدد الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأعرب رئيس جمهورية أوزبكستان عن إدانة أوزبكستان الاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تستهدف أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة، مؤكداً تضامنها مع دولة الإمارات ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها، بما يضمن سلامة أراضيها ومواطنيها.

من جانبه شكر صاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأوزبكي لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.

كما أكد الجانبان خلال الاتصال ضرورة الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد واعتماد الحوار والدبلوماسية سبيلاً لمعالجة الخلافات، بما يصون أمن الدول ويحفظ سلامة شعوبها، ويحول دون تفاقم الأوضاع في المنطقة.

سريلانكا

كما تلقى صاحب رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من أنورا كومارا ديساناياكي، رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكداً تضامن سيرلانكا مع الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

من جانبه عبر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره للرئيس أنورا كومارا ديساناياكي لموقف سريلانكا الداعم لدولة الإمارات. وأكد الجانبان، خلال الاتصال، ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري لتجنب توسيع الصراع، لما لذلك من تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والعالمي.

تنزانيا

وتلقى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من الدكتورة سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، أعربت خلاله عن تضامنها مع دولة الإمارات واستنكارها الاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تستهدف أراضي الدولة وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة. من جانبه شكر صاحب السمو رئيس الدولة، الدكتورة سامية حسن لموقف تنزانيا الداعم لدولة الإمارات.

ودعا الجانبان إلى ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية التصعيدية، وتغليب الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة القضايا العالقة، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

فنزويلا

وتلقى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من الرئيسة ديلسي رودريغيز، رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية المؤقتة، أدانت خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تستهدف أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة، معربة عن تضامن فنزويلا مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

من جانبه أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لرئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية لموقف فنزويلا الداعم لدولة الإمارات.

وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية والعودة إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يسهم في تجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد، ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

نيوزيلندا

وتلقى سموه اتصالاً هاتفياً من كريستوفر لوكسون، رئيس وزراء نيوزيلندا، عبر خلاله عن إدانة الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، وما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً تضامن نيوزيلندا مع الدولة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

من جانبه عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لكريستوفر لوكسون لموقفه الداعم لدولة الإمارات.

كما بحث صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس وزراء نيوزيلندا، خلال الاتصال، التداعيات الخطيرة للتطورات العسكرية والأمنية في المنطقة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

شيخ الأزهر

كما تلقى سموه، أمس، اتصالاً هاتفياً من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، عبر خلاله عن استنكاره الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة وما تمثله هذه الاعتداءات من انتهاك لسيادة الدولة وقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

من جانبه عبر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، عن شكره لفضيلة شيخ الأزهر على موقفه. وأكد الجانبان خلال الاتصال ضرورة ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد العسكري المتسارع في المنطقة، واللجوء إلى الحوار والحلول السياسية لمعالجة مختلف القضايا، تفادياً لمزيد من التدهور في الأمن والاستقرار في المنطقة.

