رئيس الدولة يؤكد ضرورة وقف التصعيد العسكري في المنطقة

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالات هاتفية من عدد من قادة الدول أعربوا خلالها عن التضامن مع دولة الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضيها وعدد من دول المنطقة، وتناولوا التطورات التصعيدية الخطيرة التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين.

كوسوفو

وتفصيلاً، تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من الدكتورة فيوسا عثماني، رئيسة جمهورية كوسوفو، أدانت خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكدة تضامن كوسوفو مع الدولة في كل ما تقوم به من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

من جانبه، عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره للدكتورة فيوسا عثماني، لموقف كوسوفو الداعم لدولة الإمارات.

كما بحث صاحب السمو رئيس الدولة، ورئيسة جمهورية كوسوفو الأوضاع العسكرية والأمنية الخطيرة في المنطقة في ضوء التصعيد العسكري المتسارع فيها وتأثيره على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، مشددين على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري والعودة إلى الحوار والحلول السياسية لتجنيب المنطقة مزيداً من الاضطراب وعدم الاستقرار.

أوكرانيا

وبحث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، خلال اتصال هاتفي تلقاه من فلوديمير زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا، التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وعبر زيلينسكي خلال الاتصال عن إدانة أوكرانيا الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فيما شكر صاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس زيلينسكي، لتضامن أوكرانيا مع دولة الإمارات.

وأكد الجانبان ضرورة وقف التصعيد العسكري في المنطقة وتجنب توسيع الصراع فيها لما ينطوي عليه ذلك من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

موزمبيق

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، أمس اتصالاً هاتفياً من دانييل شابو رئيس جمهورية موزمبيق، بحثا خلاله التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار فيها.

وعبر شابو خلال الاتصال عن استنكار موزمبيق الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة، مؤكداً تضامنها مع دولة الإمارات في كل ما تقوم به للدفاع عن أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها، فيما عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لدانييل شابو لموقف موزمبيق الداعم لدولة الإمارات.

كما شدد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس موزمبيق على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري في المنطقة واللجوء إلى الحوار والحلول الدبلوماسية، لتجنب توسيع الصراع بما يمثله ذلك من تهديد خطير للأمن والسلم الإقليميين.

أوغندا

وتلقى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من يوري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، أكد خلاله تضامن بلده مع دولة الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

من جانبه، أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره للرئيس الأوغندي لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات. وأكد الجانبان ضرورة وقف التصعيد في المنطقة والعودة إلى الحوار والحلول الدبلوماسية حفاظاً على الأمن والاستقرار الإقليميين.

جنوب أفريقيا

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، خلال اتصال هاتفي تلقاه من سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية في المنطقة وما تشكله من تهديد للسلام والأمن الإقليمي والدولي، لما تنطوي عليه من تداعيات وآثار خطيرة.

وعبر رئيس جنوب أفريقيا عن إدانته الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. من جانبه، شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيريل رامافوزا لموقفه الداعم لدولة الإمارات.

ودعا الجانبان، خلال الاتصال، إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري واللجوء إلى التهدئة والحلول الدبلوماسية تفادياً لمزيد من الأزمات في المنطقة بما يمثله من تهديد للأمن والاستقرار بجانب تداعياته الخطيرة على حركة التجارة والاقتصاد في المنطقة والعالم.

أفريقيا الوسطى

كما تلقى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من فوستان أرشانج تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكداً تضامن بلده مع دولة الإمارات.

من جانبه، عبر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لفوستان أرشانج تواديرا لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.

وأكد الجانبان، ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري لما له من تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والعالمي ومعالجة مختلف القضايا العالقة من خلال الحوار والحلول الدبلوماسية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

القمر المتحدة

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي تلقاه من غزالي عثماني رئيس جمهورية القمر المتحدة المستجدات التي تشهدها المنطقة وتداعيات التصعيد العسكري على أمنها واستقرارها.

وأدان الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة الدول والقوانين الدولية وتقوض الأمن والاستقرار الإقليميين.

ودعا الجانبان إلى ضرورة تغليب الحوار والحلول الدبلوماسية لمعالجة مختلف القضايا بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كندا

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من مارك كارني، رئيس وزراء كندا، تناول التطورات التصعيدية الخطيرة التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأعرب رئيس الوزراء عن تضامن كندا مع دولة الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضيها وعدد من دول المنطقة، مؤكداً إدانة الاعتداءات التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول ومبادئ القانون الدولي وتقويضاً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

من جانبه، شكر صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس وزراء كندا لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات. وأكد سموه ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية والعودة إلى الحوار الجاد والحلول الدبلوماسية لتجاوز الأزمة الراهنة.

أستراليا

إلى ذلك، تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من أنتوني ألبانيز، رئيس وزراء أستراليا، بحثا خلاله مستجدات الأوضاع الإقليمية والتداعيات الخطيرة للتصعيد الذي تشهده المنطقة على أمنها واستقرارها.

وأكد رئيس الوزراء تضامن أستراليا مع دولة الإمارات إزاء ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية سافرة تستهدف سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها. من جانبه، عبر صاحب السمو رئيس الدولة، عن شكره لمعاليه لموقف أستراليا الداعم لدولة الإمارات.

وأكد سموه ضرورة تسوية الخلافات والقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

النمسا

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من كريستيان شتوكر، مستشار جمهورية النمسا، بحثا خلاله الأوضاع العسكرية والأمنية الخطيرة في المنطقة في ضوء التصعيد العسكري الذي تشهده وتداعياته على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.

وعبر المستشار خلال الاتصال، عن إدانة النمسا الاعتداءات الإيرانية السافرة على الأراضي الإماراتية وعدد من دول المنطقة، لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديد للاستقرار الإقليمي، مشيراً في هذا السياق إلى استدعاء النمسا السفير الإيراني لتأكيد استنكارها الشديد للاعتداءات.

من جانبه، عبر صاحب السمو رئيس الدولة، عن شكره لكريستيان شتوكر على موقف النمسا الداعم لدولة الإمارات.

ودعا الجانبان إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري والعودة إلى الحوار والحلول السياسية، مؤكدين أن استمرار الصراع يمثل تهديداً للاستقرار والسلام بالمنطقة والعالم.

لاتفيا

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من إيفيكا سيلينا، رئيسة وزراء جمهورية لاتفيا، أدانت خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة.

وأعربت رئيسة وزراء جمهورية لاتفيا عن تضامن جمهورية لاتفيا مع الإمارات واستنكارها لما تتعرض له من انتهاكاً خطيراً لسيادتها وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة.

من جانبه، ثمن صاحب السمو رئيس الدولة، موقف جمهورية لاتفيا الداعم لدولة الإمارات. وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية والعودة إلى الحلول الدبلوماسية تجنباً لمزيد من التصعيد الذي يهدد أمن المنطقة والعالم.

