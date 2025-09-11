«الوطني الاتحادي» يؤكد تضامن الإمارات مع قطر

أبوظبي، وام - عواصم، وكالات

شدد المجلس الوطني الاتحادي على وقوف دولة الإمارات وتضامنها المطلق مع قطر وتأييدها كامل الإجراءات التي تتخذها لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي، وفي حين توالت الإدانات العربية والدولية على العدوان الذي طال الدوحة، أرجأ مجلس الأمن الدولي اجتماعه بشأن الاعتداء الإسرائيلي إلى اليوم الخميس.

وبعث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، برقية تضامن إلى رئيس مجلس الشورى القطري حسن عبدالله الغانم، أكد فيها موقف دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعباً، بوقوفها وتضامنها المطلق مع قطر الشقيقة، قيادة وشعباً، وتأييدها الكامل لكل الإجراءات التي تتخذها لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم.

كما أكد معاليه ثقته في أن دولة قطر بتاريخها وبحكمة قيادتها وبعمق انتمائها العربي، ستخرج أكثر قوة وصلابة. وأدان معالي صقر غباش وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، في برقية، بأشد العبارات، الهجوم الإسرائيلي الجبان الذي استهدف سيادة دولة قطر الشقيقة ووحدة أراضيها.

ووصفها بأنها جريمة سافرة ضد قواعد القانون الدولي، ومبادئ الشرعية الدولية، وانتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة، وحرمة سيادة الدول. وقال معاليه، إن هذا العدوان المتهور يؤدي إلى تقويض استقرار المنطقة بأسرها ولا يمثل استهدافاً لقطر الشقيقة وحدها فحسب، إذ إنه مساس مباشر بأمن دول مجلس التعاون الخليجي والأمة العربية والاستقرار الإقليمي والدولي.

وعبّر معاليه عن صادق تعازيه في استشهاد أحد منتسبي قوة الأمن الداخلي جراء العدوان السافر، داعياً المولى -عز وجل- له بالرحمة، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين من العناصر الأمنية.

إلى ذلك، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة ترفض وتدين اعتداءات إسرائيل في المنطقة، وآخرها العدوان الغاشم على دولة قطر الشقيقة. وأضاف في كلمة بثها التلفزيون، أن العدوان الغاشم على دولة قطر الشقيقة يتطلب تحركاً عربياً وإسلامياً ودولياً لمواجهة هذا العدوان.

كما حذر مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفير عبدالمحسن بن خثيلة ، أمام مجلس حقوق الإنسان، أمس، من العواقب الوخيمة جراء أعمال إسرائيل والتي كان آخرها الانتهاك السافر لسيادة دولة قطر الشقيقة. وجاء ذلك في بيان ألقاه بن خثيلة أمام مجلس حقوق الإنسان، الذي أكد فيه تضامن المملكة الكامل مع دولة قطر ووقوفها إلى جانبها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات.

وجدد بن خثيلة، في البيان، إدانة المملكة الشديدة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، ومنها سياسات التهجير والحصار والتجويع، في مخالفة صريحة للقوانين الدولية وأبسط المعايير الإنسانية، كما أدانت المملكة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، وآخرها قصف عدد من المناطق في محافظتي حمص واللاذقية.

وأضاف بن خثيلة أن المملكة تدعو المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها التي تقوّض أمن واستقرار المنطقة.

بدوره، قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي : إن الأردن يدين العدوان الغاشم على قطر، الذي يمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، ويعكس منهجية حكومة نتنياهو المارقة في تعاملها مع المنطقة. ونقلت قناة المملكة الأردنية عن الصفدي قوله، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكرواتي جوردن رادمان بالعاصمة عمان:

إن الأردن يقف بالمطلق مع قطر في الحفاظ على أمنها، مؤكداً أن أمن قطر من أمن الأردن. وأضاف: يجب على العالم أن يتحرك للجم النهج العدواني الإسرائيلي في المنطقة.

بتكليف من الملك عبدالله الثاني تحدثت مع عدد من وزراء الخارجية في المنطقة وخارجها من أجل أن نبلور موقفاً موحداً يردع هذه العدوانية الإسرائيلية، ويضغط من أجل موقف دولي فاعل يقول بشكل واضح إن هذه العدوانية مرفوضة وهذا العدوان على قطر -تحديداً- مرفوض.

من جهته، شجب الاتحاد الأوروبي الغارة الجوية الإسرائيلية على الدوحة، وأكد أنها انتهاك للقانون الدولي وسلامة أراضي قطر. وأعرب الاتحاد الأوروبي، في بيان، عن تضامنه الكامل مع سلطات وشعب قطر، الشريك الاستراتيجي للاتحاد. وشدد البيان على أنه يجب تفادي أي تصعيد إضافي في غزة، وأن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار.

إدانات

على صعيد متصل، نددت وزارة الخارجية الروسية بالضربات الإسرائيلية، معتبرة أنها انتهاك صارخ للسيادة القطرية والقانون الدولي. وأكدت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن هذه الضربة تهدف إلى تقويض الجهود الدولية للسلام وتؤدي إلى تصعيد جديد في الشرق الأوسط. كما قالت الحكومة الألمانية إن انتهاك سيادة قطر وسلامة أراضيها أمر غير مقبول، لكنها أكدت دعمها إسرائيل.

وذكر ناطق باسم الحكومة خلال مؤتمر صحفي دوري: أنتم تعلمون موقفنا الأساسي تجاه دولة إسرائيل، ولم يتغير شيء. وعندما سُئل عن اقتراح المفوضية الأوروبية بتعليق التدابير التجارية في اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل، قال الناطق:

إن هذه التدابير المقترحة لم تحظَ بأغلبية في المجلس الأوروبي حتى الآن. وأدانت الصين، بشدة، الغارات الإسرائيلية على الدوحة، داعية إلى استئناف المفاوضات لإنهاء الحرب في قطاع غزة. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، لين جيان في بكين: إن الصين قلقة بشدة إزاء زيادة تصعيد التوترات في المنطقة.

رسالة قطرية

بدورها، وجهت دولة قطر رسالة إلى أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، وسانغجين كيم، القائم بالأعمال بالوفد الدائم لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن للشهر الجاري، بشأن الهجوم الإسرائيلي الجبان. وقامت بتوجيه الرسالة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن دولة قطر طالبت بتعميم الرسالة على أعضاء مجلس الأمن وإصدارها كونها وثيقة رسمية من وثائق المجلس.

وأعربت دولة قطر في الرسالة عن إدانتها بأشد العبارات هذا الاعتداء الإجرامي، الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية كافة، وتهديداً خطِراً لأمن وسلامة القطريين والمقيمين على أرض قطر.

إرجاء اجتماع

في الأثناء، أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية لمجلس الأمن الدولي، أن الاجتماع الطارئ المقرر للبحث في الضربات الإسرائيلية على قطر، تم تأجيله إلى اليوم الخميس.

وقالت الرئاسة في بيان: أرجأ مجلس الأمن اجتماعه الطارئ بشأن الوضع في الشرق الأوسط إلى بعد ظهر الخميس، بناء على طلب قطر، حتى يتمكن رئيس الوزراء القطري من المشاركة.