قطر توجه رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الاعتداء الإسرائيلي

وجهت دولة قطر،اليوم الأربعاء، رسالة إلى أنطونيو جوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، و سانغجين كيم، القائم بالأعمال بالوفد الدائم لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن للشهر الجاري، بشأن الهجوم الإسرائيلي "الجبان" الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الدوحة.

ووفق وكالة الأنباء القطرية ( قنا ) اليوم الأربعاء ، قامت بتوجيه الرسالة، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، مشيرة إلى أن دولة قطر طالبت بتعميم الرسالة على أعضاء مجلس الأمن وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس.

وأعربت دولة قطر في الرسالة عن إدانتها بـ "أشد العبارات لهذا الاعتداء الإجرامي، الذي يشكل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديدا خطيرا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين على أرضها".

كما أكدت أن "الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة قد باشرت على الفور التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعاته وضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة".

ونوهت إلى ‏أنها "إذ تدين بشدة هذا الاعتداء، فإنها تؤكد أنها لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها، وأن التحقيقات جارية على أعلى مستوى، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توفرها".