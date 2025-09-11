الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في نيجيريا

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف قرية دار الجمال في شمال شرق نيجيريا وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص الأبرياء. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية.

ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولجمهورية نيجيريا الاتحادية وشعبها الصديق، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقالت السلطات النيجيرية إن مسلحي بوكو حرام قتلوا عشرات الأشخاص في هجوم ليلي على قرية في شمال شرقي نيجيريا يقطنها سكان عادوا أخيراً من مخيم مغلق للنازحين. وقال محمد باباجانا إن الهجوم على دار الجمال في منطقة باما وقع في ساعة متأخرة من الجمعة الماضي، وأسفر عن مقتل 60 شخصاً على الأقل.

وأكد باباجانا زولوم، حاكم ولاية بورنو، الذي زار المنطقة التي تعرضت للهجوم مساء السبت، للصحافيين، أن أكثر من 60 شخصاً لقوا حتفهم جراء الهجوم. وأضاف زولوم: إننا نتعاطف مع السكان وناشدناهم مغادرة منازلهم، فيما قمنا بترتيبات لتحسين الأمن وتوفير الغذاء ومواد لإنقاذ الحياة التي فقدوها.

وفي وقت سابق، قتل 23 إرهابياً مشتبهاً بهم في تبادل لإطلاق النار مع القوات الحكومية في ولاية كاتسينا شمال نيجيريا، وفق وسائل إعلام محلية. وقال مصدر في قيادة الجيش النيجيري إن القوات التي شاركت في العملية أنقذت 26 مختطفاً، بينهم نساء وأطفال، خلال مواجهتها الإرهابيين المشتبه بهم في قرية باوا بمنطقة كنكارا المحلية في كاتسينا، السبت الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء النيجيرية الرسمية عن المصدر قوله إنه تم إتلاف دراجات نارية وقطع غيار سيارات وزيوت آلات ومعدات زراعية ومواد غذائية صودرت خلال العملية، لافتاً إلى أن الجيش تعهد بمواصلة الضغط على الإرهابيين والمجرمين في جميع أنحاء البلاد حتى يعم السلام.