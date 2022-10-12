الجيش النيجيري يقتل عشرات الإرهابيين شمالي البلاد

المصدر: د ب أ

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ذكر مسؤولون في نيجيريا أن عشرات المسلحين بجماعة إرهابية متطرفة لقوا حتفهم في ضربة جوية للجيش النيجيري شمالي البلاد الأسبوع الجاري.

وذكر موسى دانمادامي، المتحدث باسم الجيش، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الثلاثاء، أن زعيم الجماعة علي دوجو كان من بين القتلى.

وأضاف المتحدث أنه تم خلال الهجوم تدمير مبنى كان الإرهابيون يجتمعون داخله في قرية بادي بولاية كادونا شمالي البلاد. وتم شن الهجوم يوم السبت الماضي.

وشن الإرهابيون تحت قيادة دوجو العديد من الهجمات على قرى ومدارس شمالي نيجيريا والنيجر المجاورة.

ووفقا لمصادر عسكرية، تحظى الجماعة الإرهابية التي يقودها دوجو، ولا تحمل اسما، بروابط وثيقة مع حركة بوكو حرام الإرهابية، التي شنت عشرات الآلاف من الهجمات، كما قتلت وخطفت آلاف الأشخاص في نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون المجاورة منذ 2009.

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