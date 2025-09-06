55 قتيلا على الأقل في هجوم شمال شرق نيجيريا

قتل 55 شخصا على الأقل في هجوم شنه مسلحون على سكان قرية في شمال شرق نيجيريا، وفق ما أفاد موظف في منظمة غير حكومية ومصدر أمني محلي السبت وكالة فرانس برس.

ووقع الهجوم ليل الجمعة على قرية دارول جاما التي تضم قاعدة عسكرية على الحدود بين نيجيريا والكاميرون. وأوضح المصدر الأمني أن بين القتلى خمسة جنود، في حين أورد زعيم ميليشيا محلية أنهم ستة.

ويدفع الهجوم الأخير إلى التساؤل بشأن سعي نيجيريا في السنوات الأخيرة لإغلاق مخيمات النازحين وإعادة هؤلاء إلى الأرياف.

وقال سكان إن الهجوم بدأ نحو الساعة 20,30 (19,30 ت غ) مع وصول عشرات المقاتلين على دراجات نارية وإطلاقهم النار من بنادق هجومية وإحراقهم منازل.

وقال معلم بكر الذي فر إلى منطقة ريفية مع زوجته وأطفاله الثلاثة، في تصريح لوكالة فرانس برس "جاؤوا وهم يصرخون، وأطلقوا النار على كل ما تحرّك".

وتابع "عندما عدنا فجرا، كانت الجثث في كل مكان".

وأفاد إبراهيم بأن 55 شخصا قُتلوا، فيما قال موظف في منظمة دولية غير حكومية في تصريح لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته إن 64 شخصا قُتلوا.

أكثر الضحايا هم أفراد عائلات تم نقلهم مؤخرا من مخيم للنازحين في باما أغلقته السلطات في وقت سابق من هذا العام.

وقالت الحاجة فاتي وهي أم لخمسة أولاد قُتل شقيقها في الهجوم "قالت لنا الحكومة إننا سنكون بأمان هنا. وها نحن الآن ندفن أناسنا".