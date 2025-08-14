إشادة ألبانية بمبادرة محمد بن زايد الإنسانية

أعرب مسؤولون ألبانيون عن تقديرهم لدولة الإمارات، وللقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للوقوف بجانب جمهورية ألبانيا عبر مبادرة سموه الإنسانية بإرسال فريق إنقاذ إماراتي للمساهمة في إنقاذ الأرواح والممتلكات، والمشاركة في إطفاء حرائق الغابات في جمهورية ألبانيا.

وعقد فريق الإنقاذ الإماراتي اجتماعاً تنسيقياً مع عدد من المسؤولين الألبانيين، لتعزيز التعاون بين الجانبين في عملية إطفاء الحرائق في عدد من المواقع في ألبانيا.

وكان فريق الإنقاذ الإماراتي وصل إلى جمهورية ألبانيا الاثنين الماضي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بدعم جهود إطفاء حرائق الغابات في جمهورية ألبانيا، حيث أثمر الاجتماع عن تقديم فريق الإنقاذ الإماراتي كامل الدعم للجانب الألباني في تنفيذه المهمة لإنقاذ الأرواح والممتلكات.

ونفذ الفريق 8 طلعات جوية حتى الآن للأماكن المتأثرة بالحرائق في مناطق قرامش والمجاورة لها، تم خلالها 38 إسقاطاً لأكثر من 71 ألف كيلوغرام من المياه في واجب إنساني تجاه الشعب الألباني الصديق.

وأعرب عدد من المسؤولين الألبانيين خلال الاجتماع عن تقديرهم لدولة الإمارات، وللقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للوقوف بجانب جمهورية ألبانيا في الوضع الراهن.

كما أشاد المسؤولون بالطاقم الإماراتي المكلف بعملية الإنقاذ الموجود في ألبانيا، وبالاحترافية العالية في التعامل مع الحرائق، ما كان له كبير الأثر في سرعة الإنجاز.