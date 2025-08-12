Al Bayan
الإمارات

الفريق الإماراتي يبدأ مهامه في إطفاء حرائق غابات ألبانيا

وام

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بدعم جهود إطفاء حرائق الغابات في جمهورية ألبانيا، بدأ الفريق المختص في إخماد الحرائق اليوم مهمته في ألبانيا بالمناطق المتضرره للمساهمة في إطفاء الحرائق.

وكان الفريق المختص وصل إلى ألبانيا يوم أمس بالكوادر البشرية المؤهلة لمثل هذه العمليات وبطائرات ومعدات ومواد مكافحة الحرائق اللازمة.

وقامت الطائرات العمودية بعدد من الطلعات لمناطق بيتريلا وغرامشي بالإضافة لمناطق الحرائق الأخرى، وشاركت بعملية الإطفاء الكوادر الاماراتية المدعومة بمعدات متطورة وحديثة رغم التحديات والظروف المناخية.

وأشاد عدد من المسؤولين الألبان المشاركين في العملية بدور دولة الإمارات في عملية إطفاء الحرائق وسرعة استجابتها، مما يعكس عمق العلاقات بين البلدين والدور الإيجابي للفريق المشارك.