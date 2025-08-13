فريق الإمارات نفذ 8 طلعات جوية بالتنسيق مع الجانب الألباني لإخماد حرائق الغابات

عقد فريق الإنقاذ الإماراتي اجتماعاً تنسيقياً مع عدد من المسؤولين الألبانيين، لتعزيز التعاون بين الجانبين في عملية إطفاء الحرائق في عدد من المواقع في ألبانيا.

وكان فريق الإنقاذ الإماراتي وصل إلى جمهورية ألبانيا يوم الاثنين الماضي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بدعم جهود إطفاء حرائق الغابات في جمهورية ألبانيا، حيث أثمر الاجتماع عن تقديم فريق الإنقاذ الإماراتي كامل الدعم للجانب الألباني في تنفيذه المهمة لإنقاذ الأرواح والممتلكات.

وقد نفذ الفريق 8 طلعات الجوية حتى الآن للأماكن المتأثرة بالحرائق في مناطق قرامش والمجاورة لها تم خلالها 38 إسقاطا لأكثر من 71 ألف “كيلو جرام” من المياه في واجب إنساني تجاه الشعب الألباني الصديق.

ومن جانبهم، أكد عدد من المسؤولين الألبانيين خلال الاجتماع عن تقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وللقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في الوقوف بجانب جمهورية ألبانيا في الوضع الراهن، كما أشاد المسؤولون بالطاقم الإماراتي المكلف بعملية الإنقاذ المتواجد في ألبانيا وبالاحترافية العالية في التعامل مع الحرائق الذي كان له كبير الأثر في سرعة الإنجاز.