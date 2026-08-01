1000 يوم إغـاثة .. الإمارات تتسيد العالم عطاءً

تقف دولة الإمارات العربية المتحدة استثناءً فريداً، بتسيّدها العالم في فعل الخير والإنسانية، في وقت تتصارع فيه القوى الكبرى على النفوذ والثروات، إنها نموذج لدولة عظيمة في عطائها، جعلت من القيم الإنسانية عنواناً لهويتها ومن دعم الأشقاء نهجاً راسخاً لا يتزعزع.

الإمارات تسيّدت العالم بفعل الخير، وستبقى داعمة وفية للأشقاء، لأن العطاء في نهجها ليس خياراً، بل هوية.

ما تقدّمه الإمارات اليوم هو نموذج فريد في العلاقات الدولية، حيث تتحول الإنسانية من مجرد شعارات إلى أفعال ملموسة، فالإمارات لم تنتظر حتى تُطلب، بل بادرت، ولم تكتفِ بالكلمات، بل ترجمت مواقفها إلى مليارات الدولارات وأطنان من المساعدات وآلاف من الأرواح التي أنقذتها.

إن أبرز تجليات الريادة الإنسانية هو موقفها الثابت والداعم للأشقاء الفلسطينيين.

فمنذ 1000 يوم سخّرت الإمارات كافة إمكانياتها لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق عبر جسور إغاثية برية وبحرية وجوية. وقد تجسّد ذلك في عملية «الفارس الشهم 3»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في نوفمبر 2023، لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وما لبثت هذه العملية أن تحولت إلى ملحمة إنسانية فاقت كل التوقعات. فوفق أحدث الإحصاءات، تجاوز إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة إلى قطاع غزة 3.12 مليارات دولار، ما يمثل 46 % من إجمالي المساعدات الإنسانية الدولية المقدمة للقطاع.

وتصدرت الإمارات قائمة كبار المانحين لغزة والضفة الغربية في عام 2025، بمساهمات حكومية بلغت نحو 1.6 مليار دولار، ما يعادل 38.04 % من إجمالي التمويل العالمي.

ما فعلته الإمارات لم يكن مجرد استجابة عاجلة لأزمة عابرة، بل كان تجسيداً لرسالة أخلاقية عميقة، مفادها أن الإخوة الإنسانية تعلو فوق كل الحسابات.

وها هي الإمارات تثبت أن القوة الحقيقية تكمن في القدرة على صنع فرق حقيقي لحياة البشر. إنها ترسم طريقاً مختلفاً للسيادة، طريقاً تتربع فيه الإنسانية على عرش القيم، ويكون فيه الخير عنواناً للهوية الوطنية.

غداً، حين تشرق شمس غزة وفلسطين، وتبدأ الجراح في الالتئام، ستظل بصمة الإمارات حاضرة، ليس كشاهد على ألم الماضي، بل كشريكٍ حقيقي في بناء غدٍ أكثر إشراقاً وكرامة.

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