«التعليم والمعرفة» في أبوظبي تخصص برامج لدعم الطلبة من أصحاب الهمم

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي عن تخصيص برامج لدعم الطلبة من أصحاب الهمم، بما ينسجم مع سياسة الدمج المعتمدة لديها، لضمان توفير بيئة تعليمية شاملة تمكنهم من التعلم جنباً إلى جنب مع أقرانهم، على مستوى كل البرامج والأنشطة الصفية واللاصفية.

وأوضحت الدائرة، في بيان، أن برامج الأنشطة للعطلات المدرسية الحالية، تشمل تجارب مخصصة لدعم هذه الفئة، مثل برنامج كرة السلة الموحدة (الرياضات الموحدة)، التي تقدم تجربة رياضية شاملة تجمع الطلبة من جميع المستويات تحت إشراف مدربين متخصصين، لتعزيز التعلم، وروح الفريق ونشر متعة الرياضة من خلال نموذج الرياضات الموحدة.

وأكدت الدكتورة بشاير المطروشي ، المدير التنفيذي لقطاع تمكين المواهب في دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، أن الدائرة درجت على إدخال الأنشطة الرياضية ضمن برامجها الصيفية، لما لها من دور محوري في تنمية شخصية الطلبة، ومهاراتهم الاجتماعية.

وأوضحت المطروشي أن نسخة هذا العام من برنامج الأنشطة للعطلة المدرسية تشهد تنوعاً لافتاً بإطلاق مجموعة من البرامج الرياضية الجديدة والمتميزة، أبرزها برنامج «الرياضات المتعددة» وبرنامج «كرة القدم»، من 11 إلى 21 أغسطس الجاري، و«مخيم المصارعة»، الذي يمنح الطلبة فرصة تعلم أساسيات هذه الرياضة، وفق الأسلوب الأولمبي، ويستمر حتى 25 أغسطس الجاري.