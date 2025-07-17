دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي تطلق «برنامج إعداد طلبة البعثات»

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي عن إطلاق «برنامج إعداد طلبة البعثات»، خلال حفل رسمي شهد حضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وبالتعاون مع 25 شريكاً استراتيجياً من الجهات الوطنية والدولية.

وذلك في إطار استعداداتها لتأهيل 300 طالب وطالبة من منتسبي برامج بعثات الدائرة للانطلاق في رحلتهم الأكاديمية المقبلة خارج الدولة.

ويهدف البرنامج إلى تزويد الطلبة بالمهارات والمعارف والرؤى التي تُمكّنهم من تمثيل دولة الإمارات بكل فخر، وتعزيز جاهزيتهم لتحقيق النجاح الأكاديمي والتميّز كمواطنين عالميين وفاعلين.

ويُقدّم البرنامج الذي يستمر لمدة أسبوع تجربة إعداد متكاملة تشمل الاستعداد الأكاديمي، والتكيّف الثقافي، والمرونة النفسية، والمهارات الحياتية الأساسية.

ويُشارك في تنفيذ البرنامج نخبة من الشركاء المحليين والعالميين. ويقوم البرنامج على 11 ركيزة أساسية تم تطويرها استناداً إلى آراء وملاحظات الطلبة وأولياء الأمور والشركاء من مختلف القطاعات.