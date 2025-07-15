«إعداد طلبة البعثات».. تمكين شامل لتمثيل الإمارات عالمياً

ويشارك في البرنامج نخبة من الجهات الوطنية والدولية، بهدف تمكين الطلبة من تمثيل دولة الإمارات في الخارج بمسؤولية واعتزاز، وتعزيز جاهزيتهم للتكيّف والتميّز في بيئاتهم الجديدة.
وأكدت الدكتورة بشاير المطروشي، المدير التنفيذي لقطاع تمكين المواهب في دائرة التعليم والمعرفة، أن الدائرة تؤمن بأن تأهيل الطلبة لحياتهم الأكاديمية في الخارج يتجاوز الجوانب اللوجستية.
وأوضحت أن البرنامج يقوم على 11 ركيزة أساسية تم تطويرها استناداً إلى آراء وملاحظات الطلبة وأولياء الأمور والشركاء من مختلف القطاعات، لتوفير تجربة متكاملة تزوّد الطلبة بالأدوات والمهارات اللازمة للنجاح على المستويات الأكاديمية والاجتماعية والشخصية.
وأضافت أن البرنامج المتكامل جاء ثمرة لتضافر الجهود والتعاون البناء مع أكثر من 25 شريكاً استراتيجياً من الجهات الوطنية والدولية، بهدف إحداث أثر ملموس يمتد من التكيّف الثقافي إلى ترسيخ مفهوم المواطنة العالمية.