الشارقة تقفز 26 مركزاً عالمياً في الرياضيات.. وتكرّم مدارسها المتفوقة في «PISA 2025»

حققت مدارس الشارقة الخاصة قفزة نوعية على خريطة التعليم العالمية بعدما تقدمت إلى المرتبة 14 عالمياً في الرياضيات والمرتبة 23 في العلوم والمرتبة 33 في القراءة ضمن نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة «PISA 2025» الذي شاركت فيه 91 دولة ونظاماً تعليمياً، في مؤشر يعكس تسارع تطور جودة التعليم في الإمارة وقدرته على المنافسة وفق المعايير الدولية.

واحتفت هيئة الشارقة للتعليم الخاص بهذا الإنجاز خلال حفل رسمي أقيم في قاعة المدينة الجامعية بالشارقة، كرّمت خلاله المدارس التي سجلت نتائج متميزة في الرياضيات والعلوم والقراءة، تقديراً لجهودها والممارسات التعليمية التي أسهمت في تحقيق هذا التقدم اللافت.

وتكتسب نتائج دورة 2025 أهمية خاصة كون الشارقة تشارك للمرة الثانية بصفتها إمارة معيارية في الاختبارات الدولية، ما يتيح قياس أداء منظومتها التعليمية بصورة مستقلة ومقارنته بأداء أنظمة تعليمية حول العالم.

ولا يقيس «PISA» قدرة الطلبة على حفظ المعلومات فقط، بل يركز على قدرتهم على توظيف المعرفة في الحياة الواقعية والتفكير النقدي والتحليل وحل المشكلات، وهي المهارات التي أصبحت معياراً رئيسياً لقياس قدرة الأنظمة التعليمية على إعداد أجيال قادرة على التعامل مع متطلبات المستقبل.

26 مركزاً في الرياضيات

وكشفت النتائج عن أكبر قفزة لمدارس الشارقة الخاصة في مادة الرياضيات، حيث ارتفع متوسط الأداء 35 نقطة ليصل إلى 481 نقطة خلال عام 2025، مقابل نتائج دورة 2022.

وانعكس هذا الارتفاع مباشرة على التصنيف العالمي، إذ انتقلت مدارس الإمارة من المرتبة 40 عالمياً في 2022 إلى المرتبة 14 في 2025، لتقفز بذلك 26 مركزاً خلال دورة واحدة.

كما سجلت العلوم تقدماً واضحاً، بعدما ارتفع متوسط أداء الطلبة بمقدار 36 نقطة ليصل إلى 487 نقطة، ما دفع مدارس الشارقة الخاصة من المرتبة 37 عالمياً إلى المرتبة 23، محققة تقدماً بلغ 14 مركزاً.

وفي القراءة، ارتفع متوسط الأداء 13 نقطة ليصل إلى 448 نقطة، وانتقلت مدارس الإمارة من المرتبة 43 عالمياً في 2022 إلى المرتبة 33 في 2025، بتقدم بلغ 10 مراكز.

وتكشف الأرقام أن التحسن لم يتركز في عدد محدود من المدارس، بل امتد عبر قاعدة واسعة من المؤسسات التعليمية، حيث تجاوزت 66 مدرسة متوسط منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية «OECD» في الرياضيات، فيما تجاوزته 50 مدرسة في العلوم و37 مدرسة في القراءة.

وتعكس هذه المؤشرات اتساع دائرة المدارس ذات الأداء المرتفع داخل الإمارة، وتحول التطور في النتائج من نجاحات فردية إلى مستوى أكثر شمولاً داخل منظومة التعليم الخاص.

5843 طالباً من 106 مدارس

وشهدت دورة «PISA 2025» مشاركة واسعة من مدارس الشارقة الخاصة، إذ خضع للاختبار 5843 طالباً وطالبة من 106 مدارس تقدم ثمانية مناهج تعليمية باللغتين العربية والإنجليزية.

وسجلت المشاركة زيادة بلغت 44% في حجم العينة مقارنة بدورة 2022، ما يمنح النتائج ثقلاً إضافياً باعتبارها تعكس شريحة أكبر وأكثر تنوعاً من طلبة المدارس الخاصة في الإمارة.

وأكدت الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن النتائج التي حققتها مدارس الإمارة تعكس تطوراً نوعياً في جودة التعليم وفي قدرة المنظومة على بناء مهارات الطلبة في التفكير والتحليل وحل المشكلات.

وقالت إن الإنجاز يجسد رؤية القيادة التي جعلت التعليم وبناء الإنسان أساساً لمسيرة التنمية في الشارقة، ووفرت المقومات اللازمة لبناء منظومة تعليمية تنافسية تستجيب لمتطلبات المستقبل.

وأوضحت أن أهمية نتائج «PISA» لا تقتصر على تحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية، بل تكمن أيضاً في استخدامها أداةً لقياس أثر الممارسات التعليمية وتوجيه خطط التطوير وصنع القرار.

وأكدت أن الهيئة تستهدف وصول الشارقة إلى قائمة أفضل 20 نظاماً تعليمياً في العالم في الاختبارات المعيارية الدولية، من خلال البناء على النتائج الحالية وتحويلها إلى مسار مستدام لتحسين تعلم الطلبة وجودة المخرجات التعليمية.

الحوسني: النتائج دليل على قدرة المنظومة

من جانبه، أكد علي الحوسني، مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن النتائج المتقدمة تمثل دليلاً ملموساً على قدرة المنظومة التعليمية في الإمارة على تحويل الاستثمار في المعرفة والمهارات إلى مخرجات يمكن قياسها ومقارنتها على المستوى الدولي.

وقال إن الإنجاز يعكس أثر الرؤية الاستراتيجية التي جعلت تطوير جودة التعليم وتمكين الطلبة من مهارات المستقبل أولوية مستمرة.

وأضاف أن اتساع قاعدة المدارس التي تجاوزت متوسط «OECD» في المجالات الثلاثة يعكس قوة منظومة التعليم الخاص وتكامل أدوار المدارس والهيئات التدريسية والطلبة وأولياء الأمور.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحليلاً أكثر عمقاً للنتائج والاستفادة منها في تحديد فرص التطوير ومجالات التحسين، بما يضمن استمرار التقدم ورفع جودة المخرجات التعليمية.

تكريم 13 عضواً من مجلس مديري المدارس الخاصة

وشهد الحفل كذلك تكريم 13 عضواً من أعضاء مجلس مديري المدارس الخاصة في دورته الثالثة، تقديراً لإسهاماتهم في تطوير قطاع التعليم الخاص ودعم العمل التربوي المشترك وتبادل الخبرات والممارسات بين المدارس.

ويأتي التكريم تأكيداً لدور المجلس في تعزيز قنوات التشاور والتعاون بين المؤسسات التعليمية والجهات المعنية، ودعم جهود الهيئة في الارتقاء بمستوى الأداء وجودة العملية التعليمية.

من النتائج إلى التطوير

وتتعامل هيئة الشارقة للتعليم الخاص مع نتائج «PISA 2025» باعتبارها نقطة انطلاق جديدة وليست محطة للاحتفاء فقط، إذ تعتزم مواصلة دعم المدارس في تحليل بيانات التقييمات الدولية والكشف عن الفجوات وتحديد مجالات التطوير وتبادل التجارب التعليمية الناجحة.

كما تركز المرحلة المقبلة على تعزيز قدرات الكوادر التعليمية في تطوير مهارات الطلبة في التفكير النقدي والتحليل وحل المشكلات وربط المعرفة بالتطبيق العملي.

وتضع النتائج الجديدة الشارقة أمام مرحلة أكثر طموحاً في مسيرتها التعليمية، بعدما أظهرت الأرقام أن مدارسها أصبحت قادرة على إحراز قفزات ملموسة في التصنيفات العالمية، مدفوعة برؤية تستند إلى الاستثمار في الإنسان وشراكة تجمع الهيئة والمدارس والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور، وصولاً إلى منظومة تعليمية قادرة على المنافسة عالمياً والاستجابة لتحولات المستقبل.