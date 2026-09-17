فتح ذراع «قف».. ثوانٍ تصنع الفارق في سلامة طلبة المدارس

مع بدء الرحلات المدرسية اليومية، تبرز أهمية الالتزام بقواعد التعامل مع الحافلات المدرسية، وفي مقدمتها التوقف الكامل عند فتح ذراع «قف» الجانبية، وعدم تجاوزها، بما يوفر للطلبة مساحة آمنة أثناء الصعود إلى الحافلة أو النزول منها.

وتواصل شرطة الشارقة جهودها في التوعية والتثقيف المروري، مؤكدة أهمية التزام قائدي المركبات بقواعد السلامة حول الحافلات المدرسية، خصوصاً في المناطق المحيطة بالمدارس والأحياء السكنية ومواقع تجمع الطلبة.

وأكد الرائد سعود الشيبة أن التوعية والتثقيف يمثلان خط الدفاع الأول لتعزيز السلامة على الطرق، مشيراً إلى أن التعامل الآمن مع الحافلات المدرسية مسؤولية مشتركة تتطلب وعياً والتزاماً من جميع مستخدمي الطريق.

وأوضح أن ظهور إشارة «قف» على الحافلة المدرسية يعني ضرورة التوقف الكامل والانتباه، إذ قد يظهر طالب بشكل مفاجئ أمام المركبة أو خلفها، ما يجعل تجاوز الإشارة خطراً مباشراً على سلامته.

وتسهم التوعية المرورية في ترسيخ الالتزام بقواعد السلامة باعتباره سلوكاً يومياً ومسؤولية مجتمعية، لا مجرد استجابة للمخالفة والعقوبة. وتتكامل في ذلك أدوار سائق الحافلة وقائد المركبة والأسرة والمدرسة والجهات المعنية، بما يعزز بيئة أكثر أماناً للطلبة.

ويكتسب التوقف عند فتح ذراع «قف» أهمية خاصة، إذ يمنح الطلبة الوقت والمساحة اللازمين للصعود إلى الحافلة أو النزول منها بأمان، ويحد من مخاطر المركبات المارة بالقرب منها. وتعزز الحملات التوعوية التي تنفذها شرطة الشارقة مفهوم الوقاية من خلال رفع مستوى وعي السائقين بالمخاطر المرتبطة بالحافلات المدرسية.