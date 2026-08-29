الإمارات.. مدارس حكومية تعمم «بطاقة الطالب» لتحديث بيانات السكن والنقل

عممت مدارس حكومية على أولياء الأمور ضرورة تعبئة «البطاقة التعريفية للطالب» مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، متضمنة مجموعة من البيانات الأساسية المتعلقة بالطالب ووسائل التواصل مع أسرته ومحل السكن ووسيلة انتقاله من وإلى المدرسة، بما يدعم تحديث قاعدة البيانات المدرسية وتسهيل التواصل مع الأسر وتنظيم حركة الطلبة.

وطالبت المدارس أولياء الأمور بكتابة اسم الطالب والصف بصورة صحيحة، على أن يتم تحديد شعب طلبة الصف الأول خلال أول يوم دراسي، إلى جانب إدخال أرقام الهواتف بدقة، وتوضيح المنطقة السكنية بالتفصيل، وتحديد وسيلة النقل المستخدمة للطالب، سواء الحافلة المدرسية أو السيارة الخاصة.

ودعت الإدارات المدرسية الأسر إلى طباعة البطاقة وإرسالها مع الطالب، مشيرة إلى أهمية استكمال البيانات المطلوبة لجميع المراحل الدراسية.

ويكتسب تحديد وسيلة انتقال الطالب أهمية تنظيمية مع بداية العام الدراسي، لاسيما في الأيام الأولى التي تشهد إعادة ترتيب حركة الدخول والانصراف وخطوط النقل، فيما تتيح بيانات الاتصال والسكن للمدرسة الوصول بصورة أسرع إلى ولي الأمر عند الحاجة.

كما تسهم البطاقة التعريفية في توفير بيانات مباشرة أمام المدرسة عن كل طالب منذ اليوم الأول، خصوصاً بالنسبة إلى الطلبة المستجدين وطلبة الصف الأول، بما يساعد على تنظيم استقبالهم وتوجيههم إلى الصفوف والشعب الدراسية ومتابعة آلية مغادرتهم المدرسة وفق وسيلة النقل المحددة من الأسرة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن استعدادات المدارس الحكومية لاستقبال الطلبة وتهيئة البيئة المدرسية لانطلاقة منظمة للعام الدراسي الجديد، بالتوازي مع استكمال الإجراءات التشغيلية والتنظيمية المرتبطة بعودة الطلبة وانتظامهم في مدارسهم.