حمدان بن محمد: توجيهات محمد بن راشد..المواطن أولاً وثانياً وثالثاً في كافة مشاريعنا ومبادراتنا

ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، الاجتماع الأول للجنة لسنة 2025.

واعتمد سموه حزمة من القرارات والمبادرات والمشاريع بما يرسخ جودة حياة المواطنين، منها الخطة التنفيذية لمصارف الأوقاف المجتمعية بأصول عقارية ومالية تبلغ قيمتها الإجمالية 10 مليارات درهم، وبإيرادات تبلغ مليار درهم بحلول عام 2033.

حمدان بن محمد مترئساً الاجتماع بحضور عمر العلماء ومطر الطاير وطلال بالهول وحصة بوحميد ومروان بن غليطة

إضافة إلى اعتماد مبادرة «ذخر للمتقاعدين» بهدف تمكين وإثراء حياة المتقاعدين عبر مبادرات متنوعة، ومبادرة «مخيم غمران»، التي ستجمع آباء وأبناء دبي للتخييم في صحراء دبي بهدف اكتساب المهارات الأساسية المتأصلة في هوية الإماراتيين.

واطلع سموه على أبرز إنجازات اللجنة التي تم تشكيلها في مايو 2022، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

رفاه المواطنين

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «قامت اللجنة بدعم ومتابعة توظيف 33470 مواطناً في القطاعين الحكومي والخاص، كما تم تنفيذ 1315 وحدة سكنية وتقديم 10131 منحة أراضٍ سكنية و8663 منحة مالية وإسكانية و9204 قروض إسكانية، علاوة على إعفاء 426 مواطناً من المتعثرين في سداد قروض الإسكان بقيمة 146 مليون درهم..

عدد المستفيدين من المنافع الاجتماعية خلال العام الماضي بلغ 1078 مستفيداً، فيما تم رفع قيمة مخصصات المنافع المالية الإجمالية لذوي الدخل المنخفض إلى 438 مليون درهم».

وأضاف سموه: «رفاه المواطنين سيبقى عنواناً أسمى لخطط التنمية، والأساس الذي تبنى عليه المشاريع والمبادرات الكبرى، بما يترجم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أولوية حشد الجهود والطاقات والأفكار النوعية لخدمة المجتمع، وتحقيق ما يصبو إليه المواطنون من استقرار وثقة بالمستقبل»

برامج ومبادرات

تصوير: عبدالله الحتاوي وعلي عيسى حمدان بن محمد يستمع إلى شرح عن المشاريع والمبادرات بحضور عمر العلماء ومطر الطاير وطلال بالهول ومروان بن غليطة وعبدالله الفلاسي

وأوضح سموه: «أطلقنا برنامج ذُخر للمتقاعدين بهدف تمكين وتعزيز جودة حياة المتقاعدين من خلال تطوير برامج ومبادرات متنوعة توفر معايير نمط الحياة الصحية، وتعزز الأمن المالي والتواصل الاجتماعي والتعلم مدى الحياة لضمان رفاهيتهم ومشاركتهم الفعالة في المجتمع..

البرنامج يدعم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، ويسهم في ترسيخ المكانة العالمية لدبي باعتبارها مكاناً مثالياً للعيش وأفضل مدن العالم في توفير مقومات السعادة لمواطنيها».

وأضاف سموه: «جهود المتقاعدين ستبقى محل فخرنا واعتزازنا.. وسنعمل دائماً على توفير أفضل الخدمات والرعاية الشاملة لهم بما يحقق أعلى مستويات استقرارهم النفسي والاجتماعي ويعزز رفاههم».

الاهتمام بالأوقاف

وحول الخطة التنفيذية لمصارف الأوقاف المجتمعية، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي تولي اهتماماً كبيراً بالأوقاف، باعتبارها إحدى ركائز التنمية في القطاعات الاجتماعية والإنسانية، وتحرص على إطلاق مشاريع وقفية رائدة ومبتكرة بما يسهم في دعم خطط التنمية المجتمعية بالصورة المثلى.

وقال سموه: «حريصون على أن تمضي دبي في خططها لتكون مركزاً إقليمياً رائداً للعمل الوقفي، وذلك بدعم ومشاركة أبنائها ممن يقدرون قيمة الوقف، ويعون أهدافه ودوره الكبير في خدمة المجتمعات وتعزيز جودة الحياة».

ثقافة الوقف

وتابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «هدفنا ترسيخ ثقافة الوقف في المجتمع، وأن يكون الوقف دوماً باباً من أبواب التكافل المجتمعي للقادرين من أبناء الوطن، وأن يصبح دعم المصارف الوقفية عادة مجتمعية تتوارثها الأجيال، لتؤدي تلك المصارف دورها المهم في خدمة المستفيدين بقطاعات الصحة والتعليم والتنمية المجتمعية».

وأشار سموه إلى الأهمية التي تمثلها مبادرة «مخيم غمران» في تعزيز الروابط العائلية وترسيخ الهوية الإماراتية الأصيلة.

وقال سموه: «مستمرون في إطلاق المبادرات المبتكرة لتعزيز التواصل والتلاحم بين أفراد مجتمعنا.. الأسرة هي أساس الوطن وركيزة التنمية، وقوة العلاقة بين الآباء والأبناء هي التجسيد الحقيقي لمعنى حوار الأجيال والرؤى والأفكار، والضمانة الأكبر لصون القيم النبيلة وموروثنا الاجتماعي العظيم».

أبرز الإنجازات

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «ترأست اجتماع اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، حيث اعتمدنا حزمة من المبادرات والمشاريع النوعية تحت عنوان واحد «رفاهية وجودة حياة المواطن»، فهذه أولوية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فتوجيهاته واضحة بأن المواطن هو أولاً وثانياً وثالثاً في كافة مشاريعنا ومبادراتنا

.. كما اعتمدنا خلال الاجتماع الخطة التنفيذية لمصارف الأوقاف المجتمعية بأصول عقارية ومالية بقيمة 10 مليارات درهم، وبعوائد متوقعة تصل إلى مليار درهم سنوياً بحلول عام 2033.. نموذج جديد بعوائد مستدامة من أجل عطاء مستدام».

وأضاف سموه: «خلال الاجتماع، اطلعت على تقرير شامل حول إنجازات اللجنة وأبرز مشاريعها المستقبلية، والتي تستهدف تحسين جودة حياة كافة شرائح مجتمعنا. منذ تأسيسها، دعمت اللجنة وتابعت توظيف أكثر من 33,400 مواطن ومواطنة في القطاعين الحكومي والخاص.

وفي ملف الإسكان، تم تنفيذ 1,315 وحدة سكنية، وتقديم 10,131 منحة أراضٍ، و8,663 منحة مالية وإسكانية، إلى جانب 9,204 قروض إسكانية..

الإسكان أولوية، وسنواصل متابعة هذا الملف بكافة تفاصيله من أجل راحة المواطنين واستقرارهم.. نعمل اليوم من أجل غدٍ أكثر ازدهاراً.. ومجتمع أكثر تماسكاً.. ومواطن أكثر سعادة، ونبشركم بأن القادم في دبي أفضل وأجمل».

المهارات الاجتماعية

وختم سموه: «كما تم إعفاء 426 مواطناً من المتعثرين في سداد قروض الإسكان بقيمة 146 مليون درهم، وعلى هامش الاجتماع أطلقنا مبادرة «ذخر المتقاعدين»، تقديراً لما قدموه من عطاء في خدمة دبي وأهلها.

حيث تتضمن المبادرة باقة متكاملة من المشاريع والبرامج لدعمهم وتمكينهم، كما اعتمدنا كذلك مبادرة «مخيم الأجيال»، التي ستجمع جيل الآباء والأبناء للتخييم في صحراء دبي، بهدف غرس المهارات الاجتماعية، وتعزيز التواصل بين الأجيال، وترسيخ قيمنا الأصيلة».

المشاريع المستقبلية

واستمع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع إلى شرح حول أبرز إنجازات اللجنة، وأهم المشاريع المستقبلية التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة كافة شرائح مواطني دبي، وتوفير الدعم والرعاية للمتقاعدين، وزيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتوفير الأراضي والمساكن العصرية الملائمة التي تلبي متطلبات المستقبل وتسهم في ترسيخ الاستقرار المجتمعي والأسري.

حضر الاجتماع، معالي عمر سلطان العلماء، نائب رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، مدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي، ومعالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

ومعالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، والمهندس مروان بن غليطة، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وعبدالله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وحمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية، وعلي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي.

مصارف الأوقاف

واعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع الخطة التنفيذية لمصارف الأوقاف المجتمعية لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، بأصول عقارية ومالية تبلغ قيمتها الإجمالية 10 مليارات درهم، وبإيرادات تبلغ مليار درهم بحلول عام 2033.

وتهدف الخطة إلى دعم أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، وأجندة دبي الاقتصادية D33 وتمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، ليستفيد منها ما يزيد على 250 ألف شخص و100 جهة سنوياً، حيث تعتمد الأوقاف المجتمعية على أصول ثابتة تستمر في تحقيق عوائد طويلة الأجل، ما يجعلها مصدراً مستداماً للعطاء.

وتتضمن الخطة تعزيز استقطاب أوقاف الشركات العالمية ورجال الأعمال الدوليين، والاستفادة من فوائض محفظة إعادة الإعمار التابعة للمؤسسة وتوجيهها لدعم المشاريع الاستثمارية والتنموية في دبي، لتطوير بيئة تعزز العمل المجتمعي والإنساني.

«ذُخر للمتقاعدين»

كما اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مبادرة «ذُخر للمتقاعدين» بهدف تعزيز جودة حياتهم ومشاركتهم الفعالة في المجتمع.

وتستهدف المبادرة المقبلين على التقاعد، حيث توفر لهم خدمات تركز على تعزيز الصحة والرفاهية، والتخطيط المالي، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وتنمية المهارات واستكشاف الهوايات، كما تستهدف المبادرة المتقاعدين وتقدم لهم برنامجاً صحياً منتظماً.

إضافة إلى تعزيز إدارة الدخل والأمن المالي، والمشاركة المجتمعية الفعالة، والتلاحم والتفاعل مع الأجيال، والتعلم المستمر.

وتسهم المبادرة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33 الرامية إلى تحقيق الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية الوطنية، وتمكين المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين عبر تطوير نموذج يعزز الحماية والرعاية الاجتماعية وتكافؤ الفرص لكافة أطياف المجتمع، إضافة إلى تعزيز المنظومة الصحية الأكثر كفاءة وجودة ومواكبة لأفضل المستويات العالمية.

وتقدم مبادرة «ذُخر للمتقاعدين» العديد من الخدمات منها تعزيز الصحة البدنية والذهنية، وتوفير الفحوصات الدورية للمتقاعدين، وتثقيفهم بأهمية الدعم النفسي، فضلاً عن عدد من خدمات الرعاية الطبية المنزلية، ومبادرات لتعزيز اللياقة البدنية للمتقاعدين.

«مخيم الأجيال»

واعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أيضاً مبادرة «مخيم الأجيال»، وهي عبارة عن مخيم شتوي يجمع آباء وأبناء إمارة دبي للتخييم في صحراء دبي واكتساب المهارات الأساسية المتأصلة في هوية الإماراتيين.

وسيتم تنظيم المخيم لمدة 3 أيام خلال الإجازات المدرسية، ويركز على تطوير المهارات الحياتية للآباء والأبناء، حيث يعد المخيم فرصة لتوطيد الروابط العائلية.

توظيف المواطنين

واطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع على أبرز قرارات وإنجازات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، منذ إنشائها، حيث شهد ملف دعم ومتابعة توظيف المواطنين، إنجاز اللجنة دعم ومتابعة توظيف 33470 مواطناً في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال توظيف أكثر من 8430 مواطناً في القطاع الحكومي، وتوظيف أكثر من 25 ألف مواطن في القطاع الخاص.

الإسكان وجودة الحياة

وفي ملف الإسكان، تمكن مسار الإسكان وجودة الحياة ضمن أعمال اللجنة مع الجهات المعنية من إنجاز تنفيذ 1315 وحدة سكنية و10131 منحة أراض سكنية و8663 منحة مالية وإسكانية و9204 قروض إسكانية.

وشملت أبرز مشاريع مسار الإسكان وجودة الحياة: اعتماد الرؤية الجديدة لتصميم وتنفيذ الأحياء النموذجية والبدء بـ3 مناطق (المزهر1 والخوانيج 2 والبرشاء 2)، وتسريع تخصيص 1050 مسكناً في الخوانيج ضمن مشاريع الإسكان المتكاملة للمواطنين في دبي، وتوفير مساحات وحلول سكنية مرنة ومستقلة.

وتقديم تسهيلات سكنية متكاملة لدعم وتمكين بناء الأُسر المواطنة، إضافة إلى إطلاق مركز إسكان دبي المتكامل، المنصة الموحّدة التي تغطي كافة احتياجات المواطنين من خدمات الإسكان والبناء والأراضي، فضلاً عن إعفاء 426 مواطناً من المتعثرين في سداد قروض الإسكان بقيمة 146 مليون درهم.

الخدمات الاجتماعية

وفي مسار الخدمات الاجتماعية، بلغ عدد المستفيدين من المنافع الاجتماعية في العام الماضي 1078 شخصاً، ومن أبرز مشاريع المسار، برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسـرة، والذي يهدف إلى دعم تأسيس ونمو الأسر في دبي من خلال تقديم دعم مادي، واجتماعي، وتثقيفي.

حيث وصل العدد الإجمالي للأعراس التي تمت من خلال مبادرة أعراس دبي خلال 2024 وحتى مايو 2025 إلى 545 عرساً، في حين يبلغ عدد الأعراس المتوقعة كحد أدنى من خلال البرنامج حتى نهاية 2025 نحو 711 عرساً.

كما يبلغ الحد الأدنى لنسبة أعراس المواطنين المتوقع إنجازها من خلال البرنامج في 2025 نحو 54 في المئة، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 77 % في عام 2026.

ومن أبرز مشاريع مسار الخدمات الاجتماعية أيضاً رفع قيمة مخصصات المنافع المالية الإجمالية لذوي الدخل المنخفض إلى 438 مليون درهم، وتنظيم برنامج الثقافة المالية للأسرة في دبي، حيث تم استقطاب 100 مشارك في دورته الأولى لدعم تأسيس الأُسر في دبي.

الدعم الرقمي

وفيما يتعلق بمسار الدعم الرقمي والإحصائي، من المخطط أن يبلغ إجمالي عدد الخدمات التي سيتم توفيرها عبر تطبيق إماراتي حتى نهاية ديسمبر من العام المقبل أكثر من 765 خدمة، فيما بلغ مجموع الخدمات المقدمة للمواطنين عبر منصة «إماراتي» حتى الآن 328 خدمة.

الأوقاف المبتكرة

وفي مسار الأوقاف المبتكرة، بلغ إجمالي المصارف الوقفية للتنمية المجتمعية 24 مليوناً بنمو 51.85 % مقارنة بالعام 2021، فيما بلغت قيمة الأصول 2,6 مليار درهم بنمو 98.12 % مقارنة بالعام 2021.

يذكر أن اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين تهدف إلى توفير كافة سبل الدعم للمواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم العمرية عبر استراتيجية عمل محددة تقوم على مجموعة من المحاور التي تهتم بكل ما يخص المواطنين وضمان تحقيق المستهدفات التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

كما تتابع ملف الخدمات مع الجهات المعنية لضمان تقديم خدمات متطورة ومتكاملة للمواطنين، علاوة على إطلاق واعتماد مجموعة شاملة من المبادرات، بالتعاون مع القطاع الخاص والعام وشبه الحكومي ومتابعة تنفيذها.

سموه:

مصارف الأوقاف المجتمعية نموذج جديد من أجل عطاء مستدام

الإسكان أولوية لراحة المواطنين ونبشركم بأن القادم في دبي أفضل

رفاه المواطنين سيبقى عنواناً أسمى لخطط التنمية وأساس المشاريع الكبرى

حريصون على أن تمضي دبي في خططها لتكون مركزاً إقليمياً رائداً للعمل الوقفي

سموه يترأس اجتماع اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين ويعتمد:

• الخطة التنفيذية لمصارف الأوقاف المجتمعية بأصول 10 مليارات

• مبادرة «ذخر للمتقاعدين» بهدف تمكين وإثراء حياتهم عبر مبادرات متنوعة

• مبادرة «مخيم غمران» لجمع آباء وأبناء دبي للتخييم في صحراء دبي

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