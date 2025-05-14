الإسكان وجودة حياة المواطنين أولوية تتصدر أجندة حكومة دبي

تولي حكومة دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اهتماماً بالغاً بملف الإسكان، باعتباره أحد أهم العوامل الأساسية في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي وتعزيز جودة الحياة لمواطني الإمارة.

وقد تجلّت هذه العناية في العديد من المبادرات والمكرمات السخية التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من المسكن الملائم، ضمن رؤية متكاملة تُعنى بالإنسان أولاً.

وتشكل توجيهات سموه علامة فارقة في رحلة التنمية الشاملة لإمارة دبي، وتعد نموذجاً عالمياً يحتذى في الرؤية المستقبلية ومواكبة للتوجهات العالمية، حيث تركز على تسريع وتيرة تنمية المواطنين في الإمارة وفق منهجية شاملة، تتضمن ضمان الاستقرار الاجتماعي والأسري والسكاني على المدى الطويل، ورفع جودة حياة المواطنين وتعزيز رفاهيتهم، وتوفير فرص تنموية للشباب.

وفي إطار تنفيذ الخطط الإسكانية الاستراتيجية، أنجزت حكومة دبي 1315 وحدة سكنية حديثة ومتكاملة، موزعة على عدد من المناطق الحيوية في الإمارة، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والبنية التحتية المتطورة. وتم تصميم هذه الوحدات لتناسب أنماط الحياة المختلفة وتلبي تطلعات المواطنين، سواء من حيث المساحات أو توزيع الغرف والخدمات المرافقة.

وتم تجهيز هذه الوحدات بمرافق متكاملة، تشمل الحدائق، والمواقف، والطرق المعبدة، وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، لضمان جاهزيتها الكاملة للسكن الفوري. وتعكس هذه المشاريع الإسكانية حرص الحكومة على تقديم مساكن عصرية تليق بمواطني الإمارة وتتماشى مع رؤيتها لجعل دبي مدينة رائدة في جودة الحياة.

منح الأراضي

وفي سياق تمكين المواطنين من بناء مساكنهم الخاصة بما يتناسب مع احتياجاتهم وأذواقهم، منحت حكومة دبي 10,131 قطعة أرض سكنية. وتشكل هذه المكرمة خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الأسري وتوسيع رقعة المجتمعات السكنية في الإمارة.

وقد حرصت الجهات المعنية على اختيار مواقع هذه الأراضي بعناية، لتكون قريبة من الخدمات الأساسية، كالمدارس، والمراكز الصحية، والأسواق.

وترافق هذه المنح تسهيلات في إجراءات التملك، والحصول على التراخيص، بما يخفف من الأعباء الإدارية والمالية عن كاهل المواطنين، ويعزز من سرعة إنجاز مشاريعهم السكنية الخاصة.

المنح المالية

وإلى جانب الأراضي والوحدات، قدمت حكومة دبي 8,663 منحة مالية وإسكانية، تهدف إلى دعم المواطنين غير القادرين على تمويل بناء أو شراء مسكن خاص. وقد توزعت هذه المنح بين مساعدات مالية مباشرة، وتكاليف البناء، أو دعم لترميم وتحسين المساكن القائمة.

وتؤكد هذه المنح نهج دبي في عدم ترك أي مواطن دون دعم، وإيمانها الراسخ بأن المسكن حق أساسي لكل فرد وأسرة.

قروض إسكانية

وتُمنح هذه المساعدات وفق معايير عادلة وشفافة تراعي أولويات الأسر من حيث الدخل وعدد الأفراد والاحتياجات الخاصة.

وفي إطار تنويع أدوات الدعم الإسكاني، وفّرت الحكومة أيضاً 9,204 قروض إسكانية ميسرة للمواطنين. وتتميز هذه القروض بشروط ميسرة وفترات سداد مرنة، وتهدف إلى تمكين المواطنين من بناء منازلهم أو شرائها أو ترميمها، وفق احتياجاتهم وإمكاناتهم.

وتغطي هذه القروض مجموعة من السيناريوهات التي قد يواجهها المواطن في رحلة تأمين مسكنه، ما يعكس مرونة النظام الإسكاني في دبي وقدرته على الاستجابة لمختلف التحديات.