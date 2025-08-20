13 شهراً للاعتراض على مخالفات «سالك» من تاريخ تحريرها

أوضحت شركة «سالك» أنه يمكن الاعتراض على المخالفات التي تم تحريرها في حساب المتعامل حتى وقت تجديد ملكية المركبة أو خلال 13 شهراً من تاريخ التحرير، حتى لو تم سدادها، مؤكدة أنه في حال قبول الاعتراض تعاد قيمة المخالفة للمتعامل.

وذكرت «سالك» أنه ليس بالضرورة أن تصل المتعامل رسائل نصية عند انتهاء الرصيد في حسابه، وعدم وصولها ليس مبرراً للإعفاء من المخالفة.

حيث إن التأكد من تفعيل البطاقة وتوفر الرصيد الكافي في الحساب لتغطية رسوم عبور البوابات الخاصة هي مسؤولية مالك المركبة، الذي يمكنه معرفة رصيده من خلال تطبيق «سالك» الذكي أو تطبيق هيئة الطرق والمواصلات في دبي وموقع سالك وأجهزة تعبئة رصيد سالك أو من خلال الاتصال على الرقم 80072545.

وأشارت «سالك» عبر موقعها الرسمي في الأسئلة الأكثر تكراراً، إلى أنه بإمكان الشخص الاعتراض على مخالفات «سالك» عن طريق القنوات الرسمية لسالك، أما بشأن إمكانية الاعتراض على المخالفة مرة أخرى في حالة عدم موافقته على نتيجة الاعتراض الأول.

أوضحت سالك أنه في حال امتلاك أدلة كافية لدعم إعادة الاعتراض، فمن حق المستخدم تقديم طلب إعادة اعتراض على نتيجة الاعتراض الأول عن طريق تقديم طلب خطي مرفق مع الأدلة وإرسالها إلى سالك عن طريق البريد الإلكتروني customerservice@salik.ae.

وحددت سالك أنواع المخالفات التي يتم تحريرها للمستخدمين وهي: رصيد غير كافٍ في الحساب؛ ففي حال مرور المركبة من خلال بوابة سالك من غير رصيد كافٍ في حساب سالك لتغطية رسوم العبور ولم يقم السائق بشحن حسابه في غضون 5 أيام عمل من تاريخ ووقت الرحلة، فسوف تحرر مخالفه بقيمة 50 درهماً، وهناك مخالفة واحدة يومياً كحد أقصى للمركبة الواحدة.

وفي حال عبور المركبة من خلال بوابة سالك بدون بطاقة سالك مسجلة على المركبة ولم يتم شراء وتسجيل بطاقة سالك في غضون 10 أيام عمل، فسوف تحرر مخالفات سالك كالتالي:

100 درهم للمرة الأولى، و200 درهم للمرة الثانية و400 درهم في كل مرة لاحقة تعبر فيها من خلال البوابات.

وبينت سالك أن هناك مخالفة واحدة يومياً كحد أقصى للمركبة الواحدة، حتى إذا كانت تعبر من خلال البوابات مرات عدة خلال اليوم ذاته، وفي حال التلاعب أو الغش في بطاقة سالك، سيتم فرض مخالفة بقيمة 10000 درهم، أما في حال إلحاق الضرر بأي من أجهزة الدفع الإلكتروني أو بوابات التعرفة المرورية، فسيتم فرض مخالفة بقيمة 10000 درهم.