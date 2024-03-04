مجلس إدارة «سالك» يوصي بتوزيع 550 مليون درهم عن النصف الثاني

المصدر: دبي – البيان

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أوصى مجلس إدارة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 550,03 مليون درهم بواقع 7.3338 فلوس عن كل سهم، تمثل 100% من صافي الأرباح القابل للتوزيع عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. وبناء عليه، ستصل قيمة إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع للعام 2023 مبلغ 1.098 مليار درهم بواقع 14.6395 فلساً عن كل سهم علما بأنه قد تم توزيع 7.3057 فلوس عن كل سهم للنصف الأول من عام 2023 بما يعادل 548 مليون درهم بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 10 أغسطس 2023.

واعتمد مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه برئاسة معالي مطر الطاير، رئيس مجلس الإدارة، النتائج المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث واصلت «سالك» تحقيق أداء متميز في الإيرادات خلال عام 2023، حيث بلغ عدد الرحلات المولدة للإيرادات إلى 461.4 مليون رحلة، وسجلت إيرادات إجمالية قياسية بلغت 2,109 مليون درهم، كما ارتفعت إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية، التي تمثل 87.5٪ من إجمالي الإيرادات، بنسبة 11.7٪ مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1,845 مليون درهم، وهو أقوى أداء سنوي منذ بدء عمليات التشغيل ل«سالك» في عام 2007. وتأتي هذه النتائج بفضل استمرار النمو القوي في قطاع السياحة وزيادة نسبة المقيمين، حيث تظل دبي وجهة جذابة للزوار والمقيمين الجدد.

وشهدت الرحلات المولدة للإيرادات نموًا قويًا في الربع الرابع من عام 2023، بارتفاع 11.1٪ على أساس سنوي لتصل إلى 123.2 مليون رحلة، حيث وصلت إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية إلى 493 مليون درهم في الربع الرابع، بارتفاع 11.1٪ على أساس سنوي لتمثل بذلك 87.5٪ من إجمالي الإيرادات.

وقال معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة «سالك»: " تُضيف «سالك» عاماً آخر من الإنجازات والنجاح إلى سجلها، محققةً أداءً قياسياً في الإيرادات نتيجة النمو المستمر في الرحلات المولدة للإيرادات، وتعتبر النتائج المحققة في عام 2023 دليلاً على نجاح رؤيتنا الاستراتيجية والتزامنا بتقديم قيمة طويلة الأجل لمساهمينا، فضلاً عن البيئة الاقتصادية الإيجابية في دولة الإمارات. كما يشكل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب تدفق السياحة القوي ثمره مبادرات حكومة دبي لتوسيع الاقتصاد والتنمية السكانية والحفاظ على مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للسياح.

وأضاف: تواصل «سالك» إثبات مكانتها باعتبارها المشغل الرائد عالمياً لبوابات التعرفة المرورية، ونعتزم في إطار استراتيجيتنا المحدثة العمل علي تنويع مصادر الإيرادات بالتوازي مع التوسع في نشاطنا الأساسي المتمثل في تحصيل التعرفة المرورية، ونتطلع إلى تحديث السوق بجميع مستجدات رحلتنا هذه. وبدعم من الأداء المالي القوي الذي حققته الشركة في عام 2023، ويسر مجلس الإدارة أن يوصي بتوزيع أرباح بقيمة 550 مليون درهم عن النصف الثاني من عام 2023."

وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»: " تمضي «سالك» قدماً نحو تحقيق أهدافها طويلة الأمد، واضعين نصب أعيننا أن نحتل مكانة عالمية رائدة في توفير حلول التنقل. وفي حين نواصل الازدهار في نشاط تحصيل التعرفة المرورية لكننا نعمل في الوقت ذاته على تعزيز نشاط أعمالنا الأساسي وتوسيع تواجدنا داخل دبي عبر تحقيق نمو مستدام معتمدين على استراتيجيتنا المحدثة والمصممة خصيصًا لتنويع مصادر إيراداتنا. ومن أبرز الأحداث التي تفتخر بها الشركة والتي حققتها خلال الربع الرابع من عام 2023، هو الإعلان عن شراكتنا مع إعمار لتوفير حلول تكنولوجية لمواقف السيارات بدون حواجز في دبي مول، ونتطلع إلى إبرام شراكات مماثلة في العام القادم."

رحلات

وسجلت «سالك» نمواً في الرحلات المولدة للإيرادات بلغ حوالي 11.7% عن العام الماضي، ليصل الي نحو 461.4 مليون رحلة في 2023.

وشهد إجمالي عدد الرحلات، بما في ذلك الرحلات الخاضعة للخصم، التي أٌجريت عبر بوابات «سالك» الثماني في العام 2023 نمواً بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفعت الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 8.5% في الربع الرابع من 2023 مقارنة بـنفس الفترة من العام الماضي. مدفوعةً بحركة الأنشطة التجارية والسياحية المتواصلة في دبي ونتيجة لذلك، ارتفع عدد الرحلات المولدة للإيرادات خلال عام 2023 بنسبة 11.7% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 461.4 مليون رحلة، متخطياً الذروة المسجلة في عام 2019 قبل الجائحة ب 434.7 مليون رحلة، وسجل الربع الرابع من 2023 وحده 123.2 مليون رحلة مولدة للإيرادات، بزيادة قدرها 11.1% على أساس سنوي، وهو أعلى أيضاً من الرقم القياسي المسجل في الربع الثاني من نفس العام بواقع 113.8 مليون رحلة مولدة للإيرادات.

وفي الربع الرابع من عام 2023، سجلت بوابة جسر آل مكتوم زيادة في عدد الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 53.6% - باستثناء رحلات سيارات الأجرة المدفوعة – مقارنة بذات الربع من العام السابق بسبب الإغلاق المؤقت للجسر العائم وتحويل جزء من حركة المرور إلى جسر آل مكتوم. وبالمثل شهد جسر القرهود زيادة في الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 12.2% - باستثناء رحلات سيارات الأجرة - مقارنة بنفس الربع من العام السابق. وباستثناء جسري آل مكتوم والقرهود، ارتفع عدد رحلات «سالك» المولدة للإيرادات بنسبة 7.9% مقارنة بنفس الربع من العام السابق وبنسبة 9.3% بشكل سنوي مقارنة بعام 2022. وتجاوز النمو القوي في الربع الرابع نسبة 10% في العديد من بوابات التعرفة المرورية بما فيها جبل علي (أكثر من 16%) ونفق المطار (أكثر من 13%)، بينما شهدت البوابات الأخرى نموًا في نطاق الأرقام الفردية العالية بما فيها الممزر شمال (أكثر من 9%)، والبرشاء (أكثر من 7%)، والصفا (أكثر من 7%).

وارتفع عدد المركبات المسجلة بنسبة حوالي 9% لتصل إلى نحو 4 مليون مركبة ونمو حسابات العملاء النشطة يفوق 15٪ في عام 2023

وارتفع عدد المركبات المسجلة لدى «سالك» في عام 2023 بنسبة 8.3% مقارنة بالعام السابق ، ما يعكس نجاح حكومة إمارة دبي المستمرة لتنمية اقتصادها والحفاظ على مكانة الإمارة كوجهة سياحية وتجارية رئيسية. علاوة على ذلك، ارتفع عدد الحسابات النشطة المسجلة بنسبة 16.0% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى نحو 2.4 مليون حساب بنهاية 2023. هذا وقد وصلت عمليات تفعيل بطاقات "«سالك»" إلى نحو 253 ألف بطاقة في الربع الرابع من عام 2023، بزيادة بلغت 18.1% مقارنةً بالعام الماضي.

إيرادات

وأدى الأداء القوي المستمر إلى زيادة إيرادات «سالك» في عام 2023 بنسبة 11.4% سنوياً لتصل إلى 2,109 مليون درهم

• رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية: واصلت الإيرادات ارتفاعها خلال عام 2023 وخلال الربع الرابع منه مدعومةً بالنمو المستمر في الحركة السياحية ونشاط حركة التنقل بدبي. ونتيجة لذلك، ارتفعت إيرادات رسوم نظام التعرفة المرورية بنسبة 11.7% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1,845 مليون درهم في عام 2023. كما ارتفعت إيرادات رسوم استخدام النظام خلال الربع الرابع من 2023 بنسبة 11.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتسجل 493 مليون درهم.

• المخالفات: حققت الشركة أداءً قوياً خلال الربع وخلال العام، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 7.5% مقارنة بالعام السابق ووصلت إلى 217 مليون درهم. وشهدت الإيرادات من المخالفات خلال الربع الرابع من 2023 زيادة بنسبة حوالي 12.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 54 مليون درهم. وارتفع العدد الصافي للمخالفات في عام 2023 (المخالفات المقبولة بعد حذف المخالفات الملغاة) بنسبة 9.2% مقارنة بالعام السابق، حيث وصلت إلى 2.6 مليون مخالفة. وبلغت نسبة العدد الصافي للمخالفات من صافي عدد الرحلات خلال الربع الرابع من 2023 نسبة 0.4% بارتفاع طفيف عن الربع السابق. وساهمت الإيرادات من المخالفات بنسبة 9.6% من إجمالي الإيرادات.

• إيرادات تفعيل بطاقات "«سالك»": حققت الإيرادات من رسوم تفعيل بطاقات «سالك» نمواً قويا بالمقارنة مع العام السابق، حيث ارتفعت بنسبة 18.7% بشكل سنوي مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 38 ملايين درهم وارتفعت خلال الربع الرابع من 2023 بزيادة قدرها 65% مقارنة بذات الربع من العام السابق لتبلغ 14 مليون درهم. وساهمت رسوم تفعيل بطاقات «سالك» بنسبة 1.8% من إجمالي الإيرادات.

ربحية

وحافظت «سالك» على معدلات الربحية في الربع الرابع وارتفع صافي الربح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 5.0% مقارنة بنفس الربع من العام السابق.

حققت «سالك» أرباحاً قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 366 مليون درهم خلال الربع الرابع من 2023 بزيادة قدرها 5.0% مقارنة مع 349 مليون درهم لنفس الفترة من العام السابق. ووصل هامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 65.0% خلال الربع الرابع.

وفي عام 2023، وصلت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى1,390 مليون درهم بهامش ربح قدره 65.9% مما يتفق مع الشركة المالية للعام المالي 2023 في نطاق 66%-67%. وانخفضت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بشكل طفيف مقارنة ب 1,440 مليون درهم المحققة في عام 2022.

وبلغ صافي الربح 1,098 مليون درهم خلال عام 2023 بانخفاض قدره 17.2% مقارنة بالعام السابق، وللجدير بالذكر أن أرقام المقارنة للأرباح لقد لا تعكس مقارنة دقيقة لربحية "«سالك»" بين عام 2022 وعام 2023، بسبب التغييرات في هيكلها التشغيلي وعناصر التكاليف الجديدة. منذ شهر يوليو 2022، تعمل شركة «سالك» ككيان قانوني منفصل عن هيئة الطرق والمواصلات من خلال اتفاقية امتياز لمدة 49 عاماً. وقد أدى ذلك إلى نشوء تكاليف جديدة، مثل رسوم الامتياز، والإيجار، والإطفاء، وتكاليف اتفاقية الخدمة الانتقالية، بالإضافة إلى تكاليف التمويل، والتي لم تكن موجودة قبل يوليو 2022.

وسجلت الشركة صافي رصيد رأس مال عامل بمستوى قدره 192- مليون درهم في 31 ديسمبر 2023، بزيادة عن مستوى 164 -مليون درهم المسجل بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. وشكل رصيد رأس المال العامل نسبة مستقرة إلى حد كبير من الإيرادات (تقريباً نحو 9.0%).

وفي نهاية عام2023، بلغ صافي الدين 3.7 مليار درهم بالمقارنة مع 3,8 مليار درهم في فترة الأشهر التسعة الأولى من العام و3,18 مليار درهم في عام 2022. لتبلغ نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 2.7 ضعفاً وهي أقل بكثير من الحد الأقصى للاستدانة البالغ 5 أضعاف.

تدفق نقدي حر قوي بقيمة 1,450 مليون درهم مع بلوغ هامش التدفق النقدي الحر 68.7%

في عام 2023، حققت «سالك» تدفقات نقدية حرة بقيمة 1,450 مليون درهم و409 مليون درهم في الربع الرابع من 2023. وتكبدت «سالك» نفقات رأسمالية مرتبطة بتجهيز المكتب الجديد وتكنولوجيا المعلومات بلغت 4.6 ملايين درهم خلال عام 2023. في حين ارتفع هامش التدفق النقدي الحر خلال الربع الرابع ليصل إلى 72.6% من 70.5% في الربع السابق من عام 2023.

تحديث استراتيجية الشركة

وبدأت «سالك» رحلتها كشركة مدرجة بالبورصة في سبتمبر 2022 باعتبارها المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي. ومنذ ذلك الحين، استندت الشركة في عملها على ركيزتين استراتيجيتين رئيسيتين: (1) التفوق في مجال تحصيل الرسوم و (2) تعزيز دورها كراعية للمسؤولية الاجتماعية والبيئية والحوكمة (ESG). كما أعلنت «سالك» اليوم عن انطلاقها في رحلة تطورية نحو تحقيق الريادة العالمية في توفير حلول النقل المستدامة والذكية.

وخلال الخمس سنوات القادمة، ستواصل «سالك» تعزيز خبرتها في مجال تحصيل الرسوم إلى جانب تبني أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة القوية، بالإضافة إلى التركيز على ركيزتين إضافيتين لتعزيز نموها ومرونتها من خلال تنويع أعمالها. وهما: 1 تحقيق نمو مستدام و2 إرساء نفسها كشركة مجهزة لمتطلبات المستقبل. وستشمل الاستراتيجية المحدثة لموصلة العمل على اكتشاف أنشطة جديدة مدرة للإيرادات تدعم إيرادات «سالك» الرئيسية في مجال تحصيل رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية، بما في ذلك توفير تجربة مواقف سيارات سلسة، كما تم الإعلان عنه من خلال الاتفاق الأخير مع دبي مول. بالإضافة إلى ذلك، تركز «سالك» أيضًا على بناء محفظة متكاملة من خدمات التنقل المركزة حول المركبات، بما في ذلك تحسين المعروض من الخدمات التي يمكن سداد قيمتها مباشرةً عبر حسابات «سالك». كما ستعمل الشركة على تعزيز نموها المستدام بالاعتماد على مصادر الإيرادات الأخرى، بما في ذلك المساحات الإعلانية والاستفادة المحتملة من تسويق البيانات مع الشركات التي تخدم مجال النقل. وتخطط «سالك» أيضًا لتأسيس نفسها كشركة مستعدة للمستقبل من خلال ضمان وجود نظام فعّال لإدارة الخزانة والتمويل، بينما تعمل على تطوير القدرات الداخلية لدعم نموذج أعمالها المتطور وتعزيز مرونتها وتميزها التشغيلي. وسيتم دعم ذلك ببناء هوية «سالك» كعلامة تجارية لأعلي معاير أخلاقيات الأعمال.

وتواصل «سالك» التزامها بممارسات الأعمال المستدامة وتسعى إلى أن تكون من رواد المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتواصل الشركة التركيز على استثماراتها في الموارد البشرية مواظبةً على التزامها بتعزيز التنوع والشمول. وزادت «سالك» عدد موظفيها بدوام كامل من 30 موظفًا في نهاية عام 2022 إلى 40 نهاية عام 2023، كما سجلت في عدد الجنسيات الممثلة ضمن قوتها العاملة من 7 في ديسمبر 2022 إلى 12 جنسية في ديسمبر 2023. كما حققت الشركة تقدمًا كبيرًا في معدلات التوطين، حيث بلغت مستوى يقارب 38٪ بنهاية عام 2023 مقابل 35٪ في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

تطلعات الأعمال

وتتوقع "«سالك»" أن يتراوح النمو الطبيعي لعدد الرحلات المولدة للإيرادات بين %4.0 – 6.0% في عام 2024، استمرارا للنمو القوي الذي شهدته 2023، وأن يتراوح هامش الربح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 65%% -66%. وتتماشى تطلعات الأعمال لعام 2024 مع استراتيجية «سالك» المحدثة وطموحاتها لنمو إيراداتها على المدى الطويل، والتي سيتم دعمها بالمبادرات الاستراتيجية ومصادر الإيرادات الجديدة.

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