نوفمبر في دبي.. شهر يعود فيه كل شيء إلى الخارج

هناك لحظة سنوية يعرفها سكان دبي جيداً: تصبح الأمسية أطول، ويبدأ البحث عن الطاولات الخارجية بدلاً من المكيّفة، وتعود الحدائق والسباقات والمهرجانات إلى واجهة عطلة نهاية الأسبوع.

وفي نوفمبر 2026، لا يأتي اعتدال الطقس وحده، إنما ترافقه أجندة مزدحمة تبدأ بالتصميم والموسيقى والرياضة، وتنتهي بالجري والرجبي واليوغا.

إذا كان المطلوب اختيار أبرز التجارب التي تستحق الخروج من المنزل هذا الشهر، فهذه مجموعة من أهم الفعاليات المؤكدة، مع أماكنها ومدتها وأسعار الدخول المنشورة حتى الآن.

أسبوع دبي للتصميم.. معرض مفتوح

من 3 إلى 8 نوفمبر، يعود «أسبوع دبي للتصميم» إلى حي دبي للتصميم «D3» في دورته الثانية عشرة، جامعاً التركيبات الفنية والمعارض والورش والجلسات الحوارية والأسواق والتجارب المعمارية في برنامج يمتد ستة أيام.

ويضم البرنامج هذا العام أعمالاً تستكشف العلاقة بين التصميم والضوء والحرارة والصوت والمواد والمساحات التي تجمع الناس. الدخول إلى البرنامج العام لأسبوع دبي للتصميم مجاني، فيما يقام معرض «داون تاون ديزاين» ضمن الأسبوع من 4 إلى 8 نوفمبر، وتباع بعض فعالياته بتذاكر منفصلة.

وهو أحد أفضل خيارات نوفمبر لمن يريد نشاطاً خارجياً لا يدور حول الرياضة، خصوصاً أن كثيراً من التركيبات تنتشر في المساحات المفتوحة لـ«D3».

«أنتولد دبي».. أربعة أيام لا تهدأ

ومن الفن الهادئ إلى النقيض تماماً، فبين 5 و8 نوفمبر تتحول «دبي باركس آند ريزورتس» إلى مساحة ضخمة للموسيقى مع مهرجان «أنتولد دبي»، الذي يمتد أربعة أيام وليالٍ ويجمع أكثر من 100 فنان عالمي عبر عدة مسارح، بحسب الموقع الرسمي للمهرجان.

وتبدأ أسعار تذاكر الدخول العام المبكر لأربعة أيام من 350 درهماً، فيما يبدأ دخول «VIP» المبكر من 900 درهم وفق الأسعار المنشورة حالياً.

الفكرة هنا ليست حفلة موسيقية لساعتين، وإنما مهرجان يمكن تخصيص عطلة نهاية أسبوع كاملة له، وهو من أبرز أحداث الترفيه الجماهيري المدرجة على أجندة دبي في نوفمبر.

«سوق عالمي» في ليلة واحدة.. القرية العالمية تعود إلى روتين الشتاء

لا يحتاج موسم الشتاء في دبي إلى إعلان رسمي بالنسبة إلى كثير من العائلات، ففتح أبواب «القرية العالمية» يكفي.

الموسم الـ31 انطلق في أكتوبر ويستمر حتى مايو 2027، ما يعني أن نوفمبر يأتي في بداية الموسم ويمنح الزائر أشهراً عدة لاستكشاف الوجهة.

التجربة تجمع أجنحة ثقافية ومطاعم وتسوقاً وعروضاً وترفيهاً في مساحة خارجية واحدة.

وتعرض منصة «زوروا دبي» حالياً تذاكر دخول تبدأ من 30 درهماً.

أسبوع دبي للساعات.. مشاهدة عالم الرفاهية من الداخل

بين 18 و22 نوفمبر، يقام «أسبوع دبي للساعات» في منطقة دبي مول وبرج بارك، مع معارض وتجارب وجلسات مرتبطة بصناعة الساعات.

ويمتد الحدث إلى خمسة أيام، والدخول العام مجاني، مع احتمال اشتراط التسجيل المسبق لبعض التجارب والدروس المتخصصة.

ولا يحتاج الزائر أن يكون جامع ساعات حتى يستمتع بالتجربة، فالحدث يقدم فرصة لرؤية عالم عادة ما يرتبط بالمتاجر الفاخرة من منظور مختلف، بدءاً من الحرفية والتصميم وصولاً إلى العلامات وصناعة القطع الميكانيكية.

دبي من البحر.. سباق «SailGP» في ميناء راشد

في 21 و22 نوفمبر، تنتقل الإثارة إلى الماء مع «Emirates Dubai Sail Grand Prix» في ميناء راشد، ضمن بطولة SailGP لعام 2026، بمشاركة 13 فريقاً وطنياً.

إنها واحدة من الخيارات التي تناسب طقس نوفمبر أكثر من معظم الفعاليات الأخرى: سباقات، بحر، وأجواء خارجية على مدار يومين.

شارع الشيخ زايد من دون سيارات

قد تكون هذه الصورة الأكثر ارتباطاً بنوفمبر في دبي: آلاف الأشخاص يتحركون على شارع مخصص عادة للسيارات.

يعود «دبي للجري» في 22 نوفمبر ضمن «تحدي دبي للياقة»، الذي يستمر من 31 أكتوبر حتى 29 نوفمبر.

وتقام الفعالية على شارع الشيخ زايد، مع مسارين بطولي 5 و10 كيلومترات.

وقبلها، في 1 نوفمبر، يقدم «دبي للدراجات الهوائية» تجربة مشابهة على عجلتين، بمسار عائلي يبلغ 4 كيلومترات وآخر بطول 12 كيلومتراً على شارع الشيخ زايد، والمشاركة مجانية أيضاً.

الهروب إلى حتا.. نوفمبر كما يجب أن يكون

ولمن يريد الابتعاد عن وسط المدينة، يأتي «تحدي دبي للتجديف» يومي 7 و8 نوفمبر في سد حتا، مع أنشطة مائية مجانية تشمل التجديف وقوارب الكاياك والتدريبات بإشراف مدربين.

ثلاثة أيام للرجبي والموسيقى

في نهاية الشهر، من 27 إلى 29 نوفمبر، يعود «Emirates Dubai 7s» في استاد «ذا سيفنز» على طريق دبي العين.

وتبدأ التذاكر المدرجة حالياً من 75 درهماً.

الفعالية تتجاوز مشاهدة المباريات نفسها، ولهذا يمكن التعامل معها كخطة لعطلة نهاية الأسبوع وليست مجرد مباراة رياضية.

وفي اليومين نفسيهما تقريباً، 27 و28 نوفمبر، تستضيف دبي أيضاً منافسات «HYROX Dubai» في مركز دبي للمعارض، لتضيف خياراً آخر لعشاق تحديات اللياقة البدنية في نهاية شهر يكاد يكون بأكمله مكرساً للحركة.

150 مليون زهرة.. لأن الشتاء في دبي مختلف

وإذا كان المطلوب شيئاً أهدأ، فإن «دبي ميراكل جاردن» تقدم البديل. موقع الحديقة الرسمي يشير إلى أكثر من 150 مليون زهرة موزعة على مساحة خارجية تبلغ 72 ألف متر مربع وأكثر من 50 عرضاً وتصميماً نباتياً.

كما تستضيف الحديقة حفلاً لفرقة «Stephen Speaks» في 21 نوفمبر.