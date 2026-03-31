حمدان بن محمد: الإمارات بألف خير وقدراتنا تستجيب لمختلف الظروف

سموه: دبي تعرف كيف تحول التحديات لفرص وستخرج من هذه المرحلة أكثر قوة وثقة وريادة

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الإمارات أرست على مدى عقود نموذجاً عالمياً راسخاً في التطوير الشامل الذي يرفع شعار الإيجابية والاستمرارية في البناء، ويشرك الفرد والأسرة والمجتمع في مسار التنمية وتحقيق الطموحات، ويجمع بين التنويع الاقتصادي والجذب الاستثماري في تحويل الرؤى الاستراتيجية إلى واقع، ويستند إلى أساسات راسخة وركائز صلبة وسياسات مرنة تجعلها أقوى وأفضل وأجمل مهما تغيرت الظروف والمعطيات.

وقال سموه، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن الإمارات، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبعزيمة أهلها، ونموذجها العالمي المنفتح على الجميع، ومجتمعها المتنوع المتلاحم والمتفائل بالغد، بألف خير وتنظر بعين الثقة إلى مستقبل أفضل لها وللمنطقة ولاقتصاداتها ومجتمعاتها، عنوانه المرونة والتمكين والريادة.

وأضاف: «لدينا قدرات محلية متكاملة وطاقات بشرية هائلة وخطط استراتيجية راسخة تمكّننا من الاستجابة لمختلف الظروف».

وقال: «رسالتنا واضحة للجميع: دبي ملتزمة بتوفير مختلف أشكال الدعم اللازمة للأفراد والعائلات وقطاعات الأعمال، بما يمكنهم من تجاوز هذه الفترة بثقة واستقرار، دبي تعرف دوماً كيف تحول التحديات لفرص، وسنخرج من هذه المرحلة أكثر قوة وثقة وريادة».

واعتمد سموه تسهيلات لمجتمع واقتصاد دبي بمليار درهم تدخل حيّز التنفيذ بدءاً من مطلع أبريل، وتمتد حتى 6 أشهر.

كما اعتمد سموه نتائج نمو اقتصاد دبي بنسبة 6.4 % في الربع الرابع من 2025.

