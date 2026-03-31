حمدان بن محمد: الإمارات بألف خير وقدراتنا تستجيب لمختلف الظروف

سموه: دبي تعرف كيف تحول التحديات لفرص وستخرج من هذه المرحلة أكثر قوة وثقة وريادة
وأضاف: «لدينا قدرات محلية متكاملة وطاقات بشرية هائلة وخطط استراتيجية راسخة تمكّننا من الاستجابة لمختلف الظروف».
وقال: «رسالتنا واضحة للجميع: دبي ملتزمة بتوفير مختلف أشكال الدعم اللازمة للأفراد والعائلات وقطاعات الأعمال، بما يمكنهم من تجاوز هذه الفترة بثقة واستقرار، دبي تعرف دوماً كيف تحول التحديات لفرص، وسنخرج من هذه المرحلة أكثر قوة وثقة وريادة».
واعتمد سموه تسهيلات لمجتمع واقتصاد دبي بمليار درهم تدخل حيّز التنفيذ بدءاً من مطلع أبريل، وتمتد حتى 6 أشهر.
كما اعتمد سموه نتائج نمو اقتصاد دبي بنسبة 6.4 % في الربع الرابع من 2025.
فعاليات اقتصادية: تحرك مدروس يعزز السيولة ويخفف الأعباء التشغيلية