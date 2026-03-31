دبي ترسخ مكانتها وجهة عالمية للاستثمار والأعمال

رسخت دبي مكانتها إحدى أكثر الوجهات جذباً للاستثمار والأعمال على مستوى العالم، بفضل منظومتها الاقتصادية المنفتحة التي توفر بيئة عمل آمنة وشاملة تستقطب الكفاءات ورؤوس الأموال من مختلف الجنسيات، في إطار نهج الدولة القائم على التعايش والانفتاح وتكافؤ الفرص.

وتعكس الإمارة نموذجاً عالمياً راسخاً في التنمية الشاملة يقوم على الإيجابية والاستمرارية، حيث ترتكز رؤيتها على الجمع بين التنويع الاقتصادي والجذب الاستثماري، وتحويل الرؤى الاستراتيجية إلى واقع ملموس يخدم مصالح المجتمع والاقتصاد معاً، مستندة إلى ركائز صلبة وسياسات مرنة تجعلها قادرة على الصمود أمام التحديات المتغيرة عالمياً والمحلية.

وتُعد دبي نموذجاً عالمياً منفتحاً، قائماً على مجتمع متنوع ومتلاحم، يتميز بالقدرة على مواجهة التحديات بروح إيجابية وكفاءة عالية، ويستند إلى الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطنين والمقيمين والمستثمرين، ما يجعل الإمارة بيئة استثمارية مستقرة ومشجعة على الابتكار والمبادرات النوعية.

وتتجلى قوة دبي الاقتصادية في شراكتها الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، حيث تشكل سرعة اتخاذ القرارات وحسمها إحدى أبرز نقاط القوة التي ميزت الحوكمة في الإمارة.

فقد اعتمد المجلس التنفيذي تسهيلات اقتصادية بقيمة مليار درهم لدعم الأفراد والشركات، بما يعزز المرونة الاقتصادية ويضمن قدرة الجهات المختلفة على التكيف مع المتغيرات المحلية والعالمية.

وتشمل هذه التسهيلات تأجيل دفع مجموعة من الرسوم الحكومية والبلدية للفترة الأولى، وتمديد فترات السماح للبيانات الجمركية من 30 إلى 90 يوماً، وهو ما يسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل توريد السلع الأساسية والحيوية، ويتيح للشركات إدارة السيولة النقدية بكفاءة أكبر، مع دعم القطاع الفندقي عبر تأجيل تحصيل رسوم الفنادق والدرهم السياحي لمدة ثلاثة أشهر، ما يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي دون توقف.

وتظهر مرونة دبي الاقتصادية بشكل واضح في القطاعات الحيوية مثل السياحة والضيافة والخدمات اللوجستية، حيث أدت القدرة على التكيف السريع إلى تجاوز الأزمات العالمية والمحلية.

فالإمارة تمكنت من تقديم حلول مبتكرة مثل المستودعات الافتراضية، التي تعمل على تسهيل دخول البضائع والخدمات، مع تعزيز الانسيابية في الإجراءات الجمركية وخفض التكاليف التشغيلية، كما تتيح هذه المبادرات الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لمراقبة وإدارة حركة البضائع والمنتجات عالية القيمة بسلاسة وكفاءة، وهو ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في التجارة والخدمات اللوجستية.

ويستند نجاح دبي إلى تنوع اقتصادها وترابطه على المستوى العالمي، حيث لعبت السياسات الاقتصادية المتكاملة دوراً أساسياً في دعم مشاركة القطاع الخاص وتحفيز المبادرات الاستثمارية في مختلف القطاعات.

وقد اعتمدت الإمارة منهجية علمية لتحديث قياس الناتج المحلي الإجمالي، لتعزيز دقة البيانات الاقتصادية وشمولية القياس، بما يوفر أدوات قوية للتخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار المبني على أدلة ملموسة.

وسجل اقتصاد دبي نمواً نوعياً بنسبة 6.4% في الربع الرابع من عام 2025، ونمواً سنوياً بنسبة 5.4 % بقيمة 937 مليار درهم، ما يعكس قدرة الإمارة على تحقيق استقرار اقتصادي ونمو مستدام حتى في ظل التقلبات العالمية والتحديات المتسارعة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتشكل تمكين الأفراد والمجتمع محوراً أساسياً في استراتيجية دبي للنمو المستدام، حيث أطلقت الإمارة استراتيجية دبي للتمكين التي تهدف إلى رفع إنتاجية الأفراد ومساهمتهم الاقتصادية، وتوفير فرص عمل للشباب الإماراتي، وتحفيز ريادة الأعمال من المنزل، بما يعزز من الاستقلال المالي ويتيح مشاركة مجتمعية فعالة.

وتسعى هذه الاستراتيجية إلى خلق مسارات متنوعة لتطوير المهارات، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وربط الشباب بالفرص الوظيفية من خلال شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان استمرار عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية معاً.

ومن خلال هذه المبادرات، توفر دبي بيئة متكاملة للنمو الفردي والمجتمعي، مع التركيز على الاستدامة المالية والاجتماعية، بما يرفع من مستوى المعيشة ويعزز رفاه الأفراد، ويضمن استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع الظروف.

وتولي دبي أهمية كبيرة لصحة وسلامة القوى العاملة، عبر اعتماد استراتيجية شاملة للمساكن العمالية تضمن مستويات عالية من السلامة والراحة.

وقد تم تطوير البنية التحتية للمساكن العمالية بما يشمل خدمات صحية واجتماعية متكاملة، مع تطبيق نظم رقابية وإدارية لضمان الامتثال للمعايير الدولية وحماية حقوق العمال، بما يعزز جودة الحياة ويضمن استمرارية الإنتاجية الاقتصادية.

وتشمل الاستراتيجية تطوير السياسات التشريعية والبنية التحتية للمساكن، مع اعتماد أفضل الممارسات العالمية في الصحة والسلامة، بما يضمن الوقاية من الحوادث وتحسين جودة الخدمات والبيئة السكنية، ويسهم في رفع مستويات السعادة والرضا بين العمال، وهو ما يدعم أداء الشركات ويعزز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام أي تحديات.

وعلى صعيد التجارة الدولية تؤكد دبي مكانتها مركزاً عالمياً رائداً، حيث طورت سياسات مبتكرة لتعزيز انسيابية دخول البضائع والخدمات، وطرحت مبادرات نوعية مثل المستودعات الافتراضية لتسهيل التجارة وجذب الاستثمارات.

وتقدم هذه المبادرات مزايا جمركية وإجرائية فريدة، تشمل تعليق الرسوم على الأعمال الفنية لفترات محددة، وتقليل الخطوات الإجرائية، وتسهيل التتبع عبر نسخ افتراضية للأعمال، بما يضمن انسيابية العمليات ويعزز ثقة المستثمرين.

كما تتيح هذه السياسات فرصاً لقطاعي الفن والثقافة والابتكار، وتدعم دبي في الحفاظ على مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، ما يعكس قدرة الإمارة على الابتكار والتكيف مع التغيرات في الأسواق العالمية.

وتؤكد دبي من خلال هذه الإجراءات والاستراتيجيات قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، واستغلال كل تجربة لتعزيز مرونتها الاقتصادية والاجتماعية، ودعم مجتمعها وأفرادها، وتوفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة على الابتكار والاستثمار.

وتستند كل هذه الجهود إلى نموذج مستدام للتنمية، يرتكز على التخطيط الاستراتيجي طويل المدى، وتحويل الأزمات إلى فرص للنمو والابتكار، وتعزيز الشراكات مع المجتمع المحلي والقطاع الخاص والدولي.

وبفضل هذا النهج المتكامل، تواصل دبي تطوير منظومتها الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستدام، مؤكدة مكانتها نموذجاً عالمياً رائداً في إدارة التنمية، قادراً على تحقيق الاستقرار والنمو والازدهار في كل الظروف والتحديات، مع توفير فرص متساوية للجميع، ومواصلة الريادة في التجارة والخدمات والابتكار على المستوى العالمي، وتحويل التحديات العالمية إلى فرص مستدامة تنعكس إيجاباً على جميع القطاعات والمجتمع ككل.