حمدان بن محمد: "طيران الإمارات" جسرٌ بين الشعوب ومحطة للأحلام والطموحات

أكّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أنّ رحلة طيران الإمارات التي انطلقت في 25 أكتوبر عام 1985 من دبي إلى العالم، كانت بداية مسيرة ريادةٍ لا تعرف التوقف.

ولفت سموه إلى أنّ طيران الإمارات تحوّلت خلال أربعة عقود من طائرتين مستأجرتين إلى شركة تملك أسطولاً يضم أكثر من 267 طائرة، ومن أربع وجهات إلى 152 مدينة، ومن 300 ألف مسافر إلى أكثر من 53 مليون مسافر سنوياً، لتصبح اليوم الأفضل في العالم وجسراً يربط الشعوب ومحطةً للأحلام والطموحات.

وأعرب سموّه عن شكره وتقديره لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وفريق العمل في طيران الإمارات، مؤكداً أنّ بجهودهم أصبحت دبي مطار العالم، وبطموحهم تواصل التحليق نحو مستقبلٍ لا حدود له.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "في 25 اكتوبر من عام 1985 أقلعت أولى رحلات طيران الإمارات من دبي إلى العالم.. ومنذ ذلك اليوم، لم تتوقف رحلتنا نحو الريادة".

وأضاف سموه: "من طائرتين مستأجرتين إلى أسطول يضم أكثر من 267 طائرة، ومن 4 وجهات إلى 152 مدينة، ومن 300 ألف مسافر إلى أكثر من 53 مليوناً سنوياً".

وتابع سموه: "اليوم، طيران الإمارات هي الأفضل في العالم.. جسرٌ بين الشعوب، ومحطة للأحلام والطموحات".

وختم سموه: "كل الشكر للشيخ أحمد بن سعيد وفريقه المبدع.. بجهودكم أصبحت دبي مطار العالم، وبطموحكم نحلق نحو مستقبل لا حدود له".