مكتوم بن محمد: الحلم يحلّق عالياً في دبي التي لا تعترف بالمستحيل

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»، أن ‏طيران الإمارات هو نموذج رائع للأحلام التي تتحول إلى مشاريع والمشاريع التي تصبح مثالاً للنجاح والتفوق، وفي دبي التي لا تعترف بالمستحيل، الحلم دائماً يحلّق عالياً.

حيث دون سموه: «‏وُلد طيران الإمارات عام 1985، وحلّق برؤيةٍ شجاعة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ليتحول هذا الحلم بعد أربعين عاماً من التأسيس والتطوير إلى علامةٍ عالمية تجسّد الريادة والتميز بقيادة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.

