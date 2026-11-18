الإمارات تشارك عمان احتفالاتها غداً باليوم الوطني الـ 56

تشارك دولةُ الإمارات، سلطنةَ عمان الشقيقة، احتفالاتها بمناسبة يومها الوطني السادس والخمسين الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام.

وتحتفي الإمارات بهذه المناسبة، تجسيداً لعلاقات الأخوة التاريخية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما التي تزداد رسوخاً بالحوار والتنسيق القائم، واللقاءات على أعلى المستويات بشكل دائم.

وتمضي العلاقات بين البلدين قدماً، بفضل دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة.

وتشهد الإمارات سنوياً، مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة، احتفاءً باليوم الوطني لسلطنة عمان، التي تتضمن إضاءة العديد من معالم الدولة بالعلم العماني، واستقبال الزوّار العمانيين القادمين إلى الإمارات عبر المعابر الحدودية والمطارات بالورود والهدايا التذكارية، إلى جانب تنظيم فعاليات خاصة للاحتفال بالمناسبة في أبرز مراكز التسوق والترفيه في الدولة.

وعلى امتداد أكثر من خمسة عقود، رسّخت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان الشقيقة علاقات أخوية متميزة، تستند إلى عمق الروابط التاريخية ووحدة المصالح والحرص المتبادل على التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

وهي علاقات أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والسلطان قابوس بن سعيد، رحمه الله، وتواصل تطورها في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة.

وتكتسب هذه العلاقات أهمية متجددة في ظل التحديات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، حيث يحرص البلدان على استمرار التشاور وتبادل وجهات النظر، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، انطلاقاً من مبادئ احترام سيادة الدول وتغليب الحوار والوسائل السلمية لمعالجة الأزمات.

جذور تاريخية

وتمتد جذور العلاقات بين البلدين إلى ما قبل قيام دولة الإمارات، مستندة إلى وشائج القربى والجوار والتاريخ المشترك، وقد تعززت في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والسلطان قابوس بن سعيد، رحمه الله، اللذين أرسيا أسس التعاون الأخوي والتفاهم بين البلدين.

ومع إعلان قيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر 1971، شهدت العلاقات الثنائية تطوراً متواصلاً، تجسّد في الزيارات واللقاءات الرسمية والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ولم تقتصر العلاقات الإماراتية–العُمانية على الإطار الثنائي، بل امتدت إلى الإسهام في تأسيس منظومة العمل الخليجي المشترك، حيث كانت الدولتان ضمن الدول الست المؤسسة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في القمة التاريخية التي استضافتها أبوظبي في مايو 1981.

وشكّل تأسيس المجلس محطة محورية في مسيرة التنسيق والتكامل بين دول المنطقة، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة وصون أمنها واستقرارها.

وفي مايو 1991، شهدت العلاقات منعطفاً مهماً مع الزيارة التاريخية التي قام بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى سلطنة عُمان، والتي أعقبها تشكيل اللجنة العليا المشتركة، في خطوة أرست إطاراً مؤسسياً لتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين.

وتجسدت روح التفاهم والثقة المتبادلة في ملف الحدود، إذ وقّع البلدان في الأول من مايو 1999 اتفاقية بشأن القطاع الحدودي الممتد من «أم الزمول» إلى شرقي «العقيدات»، أعقبتها في 22 يونيو 2002 اتفاقية الحدود الدولية النهائية للقطاع الممتد من شرقي «العقيدات» إلى «الدارة» على الخليج العربي، في محطتين عكستا حرص القيادتين على معالجة الملفات الثنائية بالتفاهم والاتفاق.

وتواصل الاهتمام بتعزيز العلاقات الأخوية في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، الذي حرص على استمرار التواصل والتشاور مع السلطان قابوس بن سعيد، رحمه الله، وتطوير العلاقات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وتحظى العلاقات مع سلطنة عُمان باهتمام خاص من قيادة دولة الإمارات، وهو ما عبّر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بقوله:

«الإمارات وعُمان أخوّة متجذرة وعلاقات ممتدة لا تزيدها الأيام إلا رسوخاً وقوة ومحبة». كما جسّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خصوصية هذه العلاقات بقوله: «عُمان منا ونحن منهم، إخوتنا وأشقاؤنا وعضدنا».

تنسيق استراتيجي

وشكّلت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى سلطنة عُمان في سبتمبر 2022 محطة جديدة في مسيرة العلاقات، إذ أكد البيان المشترك الصادر في ختامها إرادة البلدين الراسخة لتطوير مختلف جوانب العلاقات الثنائية، والعمل على تنسيق مواقف البلدين الشقيقين بما يخدم مصالحهما ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وتعزز هذا التوجه خلال زيارة الدولة التي قام بها صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، إلى الإمارات في أبريل 2024، حيث تناول القائدان التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا تعزيز التنسيق في مواقفهما بما يخدم المصالح المشتركة ويقوي دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة.

ودعا الجانبان الأطراف الإقليمية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر التصعيد وعدم الاستقرار، مؤكدين موقفهما الداعي إلى الالتزام بالقوانين الدولية، وحل الخلافات عبر الدبلوماسية والحوار، ومجددين مطالبتهما الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما بتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وفي ظل الأزمات المتلاحقة التي شهدتها المنطقة، عكست اللقاءات بين قيادتي البلدين استمرار التشاور بشأن التطورات المرتبطة بالأمن الخليجي والإقليمي.

فخلال مباحثاتهما في صلالة في سبتمبر 2025، أدان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، الاعتداء الإسرائيلي على أراضي دولة قطر الشقيقة، مؤكدين تضامنهما معها، وأن الاعتداءات الإسرائيلية على دولة قطر تمثّل انتهاكاً لسيادة الدول وخرقاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للأمن والاستقرار الإقليمي.

وفي فبراير 2026، رحبت دولة الإمارات بإعلان عقد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عُمان، وأعربت وزارة الخارجية عن تقديرها للجهود التي تبذلها السلطنة لتهيئة الظروف الملائمة للحوار، مثمّنة الدور البنّاء الذي تضطلع به في دعم مسارات التفاهم والحوار على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي الأول من مارس من العام نفسه، أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت سلطنة عُمان، معتبرة إياها تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.

كما أدانت في 11 مارس الهجوم الإيراني بطائرات مسيّرة على ميناء صلالة، وجددت تضامنها الكامل مع السلطنة ودعمها كل ما من شأنه صون أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها والحفاظ على استقرارها.

تشاور متواصل

وتواصل هذا التنسيق خلال مباحثات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأخيه السلطان هيثم بن طارق في أبوظبي في أغسطس الماضي، حيث بحث القائدان التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والمساعي المبذولة لتعزيز الأمن والسلام الإقليمي.

وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي بشأن مختلف القضايا، في ظل التحديات المشتركة التي تستدعي تعزيز التعاون والعمل المشترك للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

وفي 18 أكتوبر الماضي، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، هاتفياً مع نظيره العُماني معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتؤكد هذه المحطات المتعاقبة استمرارية النهج الذي تقوم عليه العلاقات الإماراتية–العُمانية منذ عهد المؤسسين، بما يجسّد عمق الثقة والتفاهم والحرص المشترك على تعزيز العمل الخليجي، ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار