سهيل الخييلي: سعادة المتعاملين محور تطوير الخدمات الحكومية

علي الرديمي: 6 نجوم تتوج جهود تطوير خدمات المتعاملين في رأس الخيمة





أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن حصول مركز سعادة المتعاملين - رأس الخيمة، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - الفجيرة، على تصنيف 6 نجوم ضمن فئة القنوات الأكثر تقدماً في تصنيف وتقييم قنوات الخدمة في الحكومة الاتحادية 2026، يجسد مستوى التطور الذي وصلت إليه منظومة الخدمات في الهيئة، ويعكس نجاح جهودها في ترجمة توجهات القيادة الرشيدة إلى ممارسات مؤسسية تضع سعادة المتعاملين وجودة تجربتهم في صدارة الأولويات.

وأشار إلى أن القيادة الرشيدة أرست نهجاً حكومياً متقدماً يقوم على تطوير الخدمات بصورة مستمرة، والارتقاء بكفاءة المؤسسات الحكومية، وتعزيز قدرتها على استباق احتياجات المتعاملين وتلبية تطلعاتهم، من خلال الاستثمار في الكفاءات البشرية، وتبني الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة، وتطوير قنوات تقديم الخدمات، بما يضمن تقديم خدمات حكومية أكثر سهولة وسرعة وكفاءة، ويعزز مستويات الثقة والرضا عن الأداء الحكومي.

وأوضح الخييلي، أن منظومة التميز الحكومي التي أسستها القيادة الرشيدة، وما تتضمنه من معايير دقيقة لقياس الأداء وتقييم قنوات تقديم الخدمات، تمثل محفزاً رئيساً للجهات الحكومية لمواصلة الابتكار والتطوير، والانتقال من تحسين الإجراءات إلى إحداث نقلة نوعية في تجربة المتعامل، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف رفع مؤشرات سعادة المتعاملين، وتعزيز كفاءة قنوات الخدمة، وتوحيد مستويات الجودة في مختلف مراكزها، بما يضمن تقديم تجربة متكاملة تتسم بالمرونة والموثوقية والاستجابة السريعة.

وأضاف: إن حصول الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – الفجيرة ومركز سعادة المتعاملين - رأس الخيمة على تصنيف 6 نجوم يعكس تكامل جهود فرق العمل والتزامها بتطبيق أفضل الممارسات، وحرص الهيئة على ترسيخ ثقافة التميز في جميع وحداتها التنظيمية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يشكل دافعاً لمواصلة تطوير منظومة الخدمات، والبناء على النتائج المحققة، وتحويل ملاحظات المتعاملين واحتياجاتهم إلى فرص مستدامة للتحسين والابتكار.

وأكد الخييلي، أن الهيئة ستواصل العمل على تعزيز جاهزية مراكز سعادة المتعاملين، وتطوير قنواتها الرقمية، ورفع كفاءة كوادرها، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة في تقديم خدمات حكومية استباقية ومتميزة، ويعزز مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في جودة الخدمات الحكومية وإسعاد المتعاملين.

وأكد اللواء الدكتور أحمد علي الصغيري، المدير التنفيذي للهوية وشؤون الأجانب - الفجيرة بالإنابة في الهيئة، اعتزازه بحصول الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - الفجيرة على تصنيف 6 نجوم ضمن فئة القنوات الأكثر تقدماً، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس مستوى الجاهزية المؤسسية وكفاءة فرق العمل، والالتزام بتطبيق معايير التميز الحكومي وتقديم خدمات تستجيب لاحتياجات المتعاملين وتواكب تطلعاتهم.

وأشار إلى أن الوصول إلى هذا المستوى من التميز يرتكز على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير الخدمات، من خلال تأهيل الكوادر ورفع كفاءتها وتعزيز قدراتها على التعامل مع المتغيرات المتسارعة في بيئة العمل الحكومي، بالتوازي مع توظيف التقنيات الحديثة وتطوير قنوات تقديم الخدمة، بما يسهم في تبسيط رحلة المتعامل وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.

وأضاف: يحرص المركز على ترسيخ منهجية عمل قائمة على التحسين المستمر، وقياس كفاءة الأداء، ومتابعة مؤشرات جودة الخدمات، والاستفادة من نتائج التقييم في تحديد الأولويات التطويرية، بما يعزز سرعة الاستجابة ومرونة الإجراءات ويرتقي بمستوى التجربة المقدمة للمتعاملين.

وأكد اللواء د. الصغيري، أن الحصول على تصنيف 6 نجوم لا يمثل نهاية مسيرة التميز، بل يشكل نقطة انطلاق نحو تحقيق مستويات أكثر تقدماً من الكفاءة والابتكار، مشدداً على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتطوير بيئة تقديم الخدمات، وتعزيز جاهزية المركز للمحافظة على هذا الإنجاز وتحقيق نتائج مستدامة تنعكس إيجاباً على رضا وسعادة المتعاملين.

وأكد اللواء علي عبد الله الرديمي، المدير التنفيذي للهوية وشؤون الأجانب – رأس الخيمة بالإنابة في الهيئة، أن حصول مركز سعادة المتعاملين - رأس الخيمة على تصنيف 6 نجوم ضمن فئة القنوات الأكثر تقدماً، في نتائج الدورة السادسة لتصنيف وتقييم قنوات الخدمة في الحكومة الاتحادية، يمثل إنجازاً مؤسسياً يعكس كفاءة منظومة العمل، والجهود المتواصلة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وفق أفضل معايير الجودة والتميز الحكومي.

وأضاف: يأتي هذا الإنجاز تتويجاً لعمل متكامل شاركت فيه مختلف فرق المركز، من خلال تطوير آليات تقديم الخدمات، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتعزيز قنوات التواصل مع المتعاملين، بما يسهم في تسهيل رحلتهم وتسريع إنجاز معاملاتهم، وتوفير تجربة خدمية تتسم بالمرونة والسهولة والموثوقية.

وأشار إلى أن المركز يولي اهتماماً كبيراً بقياس انطباعات المتعاملين والاستماع إلى ملاحظاتهم، والاستفادة منها في تحديد فرص التحسين وتطوير الإجراءات، إلى جانب توظيف الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة في تعزيز كفاءة تقديم الخدمات، بما يحقق التكامل بين القنوات المختلفة ويضمن استمرارية جودة الخدمة وسهولة الوصول إليها.

وأكد اللواء الرديمي، أن التصنيف يمثل مسؤولية جديدة لمواصلة التميز والمحافظة على المكتسبات التي تحققت، مؤكداً أن فرق العمل ستواصل تطوير قدراتها ورفع جاهزيتها، وتعزيز ثقافة المبادرة والعمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن استدامة جودة الخدمات والارتقاء بمستويات رضا وسعادة المتعاملين.