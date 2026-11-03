أوكرانيا وروسيا تستعدان لمحادثات سلام في أبوظبي بوساطة أمريكية

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع المقبل، محادثات ثلاثية تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا وفق ما أكده المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، يوم أمس الاثنين.

وكتب ويتكوف على منصة "إكس" أن الولايات المتحدة ستتولى "التوسط في مفاوضات على مستوى فرق العمل" بين أوكرانيا وروسيا يومي 10 و11 نوفمبر في أبوظبي.

وقال: "ستركز المناقشات على الترتيبات الأمنية في مرحلة ما بعد الحرب، وخفض التصعيد، والجهود الإنسانية، والخطوات التالية نحو السلام".

وأضاف أن المفاوضين الأمريكيين سيلتقون أيضا في وقت لاحق من هذا الأسبوع في بروكسل ممثلين عن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وكتب أن تلك المحادثات ستتناول "الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وهيكل الأمن الأوروبي في مرحلة ما بعد الحرب، والفرص الاقتصادية لدعم إعادة إعمار أوكرانيا".