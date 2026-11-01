الإمارات تدفئ أهالي غزة بمليون قطعة شتوية



تواصل الإمارات تقديم المساعدات إلى الأشقاء في غزة لتخفيف معاناة الأهالي المتضررين من جراء أوضاع القطاع ودعمهم لمواجهة برد الشتاء، حيث أطلقت جمعية الشارقة الخيرية بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3» أولى حملاتها الشتوية لدعم أهالي القطاع تحت شعار «شتاؤكم دافئ»، مستهدفة إيصال المساعدات إلى أكثر من خمسين ألف مستفيد وتوفير الملابس والبطانيات والمواد الغذائية التي تعين الأسر على مواجهة البرد والأمطار.

مليون قطعة

وأكد عبدالله بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، أن المستهدف من المساعدات الشتوية يتجاوز مليون قطعة، معرباً عن ثقته الكبيرة بعطاء المحسنين واستجابتهم لدعم الحملة وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

وقال إن الحملات التي أطلقتها الجمعية شهدت تجاوباً واسعاً تضاعفت معه الأرقام المستهدفة بما يعكس روح التكافل لدى المواطنين والمقيمين وحرصهم على مساندة المحتاجين.

وأضاف أن الجمعية تواصل تقديم المساعدات لأهالي غزة بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3» حاملة إليهم رسالة طمأنينة بأن لهم إخوة في دولة الإمارات يقفون إلى جانبهم، ويواصلون العطاء من أجل تخفيف معاناتهم ومساعدتهم على تجاوز قسوة الشتاء.

استجابة عاجلة

وقال علي محمد الراشدي، رئيس قطاع المشاريع والمساعدات في جمعية الشارقة الخيرية، إن المساعدات تضم مواد غذائية متنوعة وملابس وبطانيات وتشمل احتياجات الأطفال من البنات والأولاد إلى جانب الرجال والنساء بما يسهم في توفير الدفء لمختلف أفراد الأسرة.

وأكد الراشدي أن الأيام المقبلة ستشهد حملات أخرى لاستكمال جهود الدعم وإيصال المزيد من المساعدات إلى المحتاجين مشيراً إلى أن هذه المبادرات تنطلق من شارقة الخير والعطاء وتحمل قيم المحبة والسلام والتضامن الإنساني.

وأعرب رجل الأعمال والمتطوع، عارف مال الله الياسي، عن اعتزازه بالمشاركة مع جمعية الشارقة الخيرية وعملية «الفارس الشهم 3» في دعم أهالي غزة، مؤكداً أن قافلة شتاؤكم دافئ تحمل رسالة أخوة ومساندة من أبناء الإمارات.

وأعرب الطفل سلطان الطياري عن فرحته بالمشاركة في إطلاق الحملة التي تسهم في توفير الملابس الشتوية والأغطية ومستلزمات التدفئة لأهالي غزة وتخفيف معاناتهم مع برد الشتاء.

جهود إنسانية

إلى ذلك واصلت عملية «الفارس الشهم 3» جهودها الإنسانية في دعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة خلال شهر أكتوبر، من خلال توزيع عشرات الآلاف من الطرود الإغاثية المتنوعة التي استهدفت تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

وبلغ إجمالي ما قدمته العملية 38 ألفاً و35 طرداً إغاثياً متنوعاً، تنوعت بين الطرود الغذائية والصحية وطرود الملابس، إلى جانب توزيع 29 ألفاً و903 علب حليب أطفال، في إطار الجهود المتواصلة لتوفير الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر احتياجاً، خصوصاً الأطفال والمرضى وكبار السن.

وشكّلت الطرود الغذائية المتنوعة النسبة الأكبر من إجمالي المساعدات الموزعة، حيث بلغت 26 ألفاً و923 طرداً غذائياً، بما يمثل نحو 70.7 % من إجمالي الطرود، حيث تضمنت هذه الطرود مواد غذائية أساسية ومتنوعة أسهمت في تعزيز الأمن الغذائي للأسر المستفيدة وتخفيف الأعباء المعيشية عنها.

كما وزعت العملية 3 آلاف و626 طرداً صحياً، بنسبة بلغت 9.5 % من إجمالي الطرود، وشملت مستلزمات صحية أساسية أسهمت في دعم الخدمات الصحية وتلبية الاحتياجات الطبية والوقائية للأسر المتضررة.

وفي إطار توفير الاحتياجات المعيشية الضرورية، تم توزيع 7 آلاف و486 طرد ملابس متنوعة، شكلت ما نسبته 19.6 % من إجمالي الطرود الموزعة، بهدف التخفيف من معاناة الأسر وتلبية احتياجاتها الأساسية من الملابس.