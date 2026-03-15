دفاعاتنا تتصدى لـ 1909 صواريخ ومسيّرات إيرانية منذ بدء العدوان

لانا نسيبة: الإمارات قوية وستنتصر وإيران معزولة دولياً وتتصرف كدولة مارقة

تصدت الدفاعات الجوية الإماراتية، أمس وفي اليوم الخامس عشر للعدوان الإيراني، لـ 9 صواريخ باليستية، و33 طائرة مسيّرة إيرانية.

ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تصدت الدفاعات الجوية لـ 294 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً، و1600 طائرة مسيّرة بمجموع 1909 صواريخ ومسيّرات.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن استراتيجية طهران عبر استهداف دول الخليج تكشف عجزاً عسكرياً وإفلاساً أخلاقياً وعزلة سياسية.

وقال، إن هذه الحقيقة لن تغطي التصريحات الإعلامية المضللة. وأضاف: «العودة إلى الرشد تبدأ بوقف استهداف الجيران وتفعيل وساطاتهم، وفي الإمارات نثبت كل يوم أن صلابتنا أقوى من حقد المعتدي».

وبدورها قالت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، إن الإمارات «قوية وعصية على الانكسار.. وسوف ننتصر».

وأضافت لـ «إن بي سي نيوز»، إن ما يحدث «حرب اقتصادية، لا تؤثر في المنطقة فحسب، بل في الاقتصاد العالمي».

وأوضحت أن زراعة الألغام في مضيق هرمز «سلوك دولة مارقة»، مضيفة أن إيران «معزولة اليوم على الساحة الدولية، وأن العالم متحد ضد هذه الحرب الاقتصادية التي تشنها إيران».

