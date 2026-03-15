قرقاش: اعتداءات إيران تكشف عجزاً عسكرياً وإفلاساً أخلاقياً وعزلة سياسية

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إن اتهام وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للإمارات بالاعتداء على إيران يعكس «سياسة مرتبكة أخطأت العنوان وأضاعت البوصلة وغابت عنها الحكمة»، مشدداً على أن الإمارات ما زالت تغلّب العقل والمنطق وتواصل ضبط النفس.

وأضاف معاليه في منشور على منصة «إكس»، أنه «بعد 1909 هجمات إيرانية غاشمة على دولة الإمارات، يخرج عباس عراقجي ليتهم الإمارات بالاعتداء على إيران».

وأكد أن «للإمارات حق الدفاع عن النفس في مواجهة هذا العدوان الإرهابي المفروض عليها»، مشيراً إلى أن الدولة «ما زالت تغلّب العقل والمنطق وتواصل ضبط النفس وتبحث عن مخرج لإيران والمنطقة».

وقال قرقاش أن تصريحات عراقجي «أدانت بلاده وكرست عزلتها وفضحت عدوانها»، لافتاً إلى أن الوزير الإيراني «يعلم أن الإمارات بذلت حتى اللحظة الأخيرة جهوداً صادقة للوساطة بين واشنطن وطهران لتجنب هذه الحرب».

وفي منشور سابق قال معالي الدكتور قرقاش، إن الاستراتيجية الإيرانية التي تعكس عدم قدرتها على مواجهة الضربات الأمريكية والإسرائيلية عبر استهداف دول الخليج العربي تكشف عجزاً عسكرياً وإفلاساً أخلاقياً وعزلة سياسية.

وأوضح معاليه: «لن تغطي هذه الحقيقة التصريحات الإعلامية المضللة. العودة إلى الرشد تبدأ بوقف استهداف الجيران وتفعيل وساطاتهم».