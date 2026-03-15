لانا نسيبة: الإمارات قوية وستنتصر

قالت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، إن دولة الإمارات قوية وعصية على الانكسار، في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، مؤكدة أن الإمارات ستدافع بكل حزم عن شعبها وعن نموذج التعايش والازدهار.. وستنتصر.

وأضافت نسيبة في مقابلة مع «إن بي سي نيوز» أن إيران شنت «هجوماً غير قانوني ومقززاً» على دول الخليج والأردن، موضحة أنه تم إطلاق «أكثر من 1800 مقذوف باتجاه الإمارات»، ومضيفة أن «معظمها تم اعتراضه بفضل القوات المسلحة الإماراتية وبالتعاون مع شركاء من أنحاء العالم في إطار الدفاع عن النفس».

وأكدت أن الهجمات غير مقبولة وغير قانونية، مشيرة إلى أنها «استهدفت بشكل صادم البنية التحتية المدنية»، لكنها قالت إن الدفاعات الإماراتية تمكنت من اعتراضها.

وأضافت: «الحياة هنا طبيعية إلى حد كبير»، مشيرة إلى أن الأحداث الأخيرة أظهرت «مرونة الإمارات ومجتمعها وقيادتها، وفاعلية قدراتها الدفاعية، وقدرتها كدولة على التكيف مع الأزمات والخروج منها أقوى».

وأوضحت نسيبة أنها أجرت في بداية فبراير «مشاورات سياسية واسعة» مع إيران وعرضت «شراكات واتفاقيات اقتصادية في حال توصلت المفاوضات إلى نتائج ناجحة»، لافتة إلى أن القضايا الخلافية تشمل «برنامجها النووي وبرنامجها للصواريخ الباليستية ودعمها للجهات غير الحكومية في المنطقة».

وتابعت: «أعتقد أن الأيام الــ ١٤ الماضية أثبتت بشكل قاطع أنه لا يوجد عالم يمكن فيه لإيران أن تتعايش بأمان مع جوارها الإقليمي أو مع المجتمع الدولي وهي تمتلك برنامجاً للصواريخ الباليستية بهذا الشكل».