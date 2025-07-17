إسرائيل تضرب دمشق والجيش السوري يبدأ الانسحاب من السويداء

أكدت الإمارات أهمية التهدئة وحماية المدنيين في محافظة السويداء السورية، مجددة دعمها لجهود استعادة الأمن والاستقرار. كما أدانت التصعيد الخطير في جنوب سوريا واستنكرت بشدة الغارات الإسرائيلية على المنطقة.

مؤكدة رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها. وأعلنت وزارة الدفاع السورية أمس، بدء انسحاب الجيش من السويداء بعد انتشار القوى الأمنية في المدينة.

كما أعلن التلفزيون السوري أن هناك اتفاقاً وشيكاً بين سوريا وإسرائيل لإنهاء الأزمة برعاية أميركية. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو:

«اتفقنا على خطوات محددة ستضع نهاية للأوضاع». وشهدت السويداء أمس عودة الاشتباكات بعد إعلان التوصل لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار بعد يوم واحد من إعلان مشابه. بالتوازي مع الاشتباكات هزت سلسلة غارات جوية إسرائيلية دمشق أمس، واستهدفت وزارة الدفاع والقصر الرئاسي ومواقع في السويداء.

وتوعدت إسرائيل بالمزيد. وقال مسؤولون إسرائيليون إن الجيش السوري نسّق مع إسرائيل قبل دخول السويداء لكنه خالف التفاهم، مشيرين إلى أن التنسيق كان يقضي بعدم إدخال الأسلحة الثقيلة.