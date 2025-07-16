أنور قرقاش: سوريا ليست ساحة للصراع ونجاحها دعم لاستقرار المنطقة





أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الديبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن سوريا ليست ساحة للصراع، بل بلد عربي مركزي، في قوته ونجاحه وازدهاره دعم لاستقرار المنطقه.

وقال معاليه على حسابه في منصة "إكس": "تناولت الادبيات السياسيه مصطلح “الصراع على سوريا” منذ استقلالها عام 1946، واليوم نشهد مرحله جديده لتطويع ملامح سوريا المستقبل. الموقف الاماراتي ثابت في ادانة التصعيد الاسرائيلي، وداعم لاستقرار سوريا ووحدة اراضيها، ضمن دوله مستقرة ومزدهرة تسع جميع ابنائها."

وأضاف: "سوريا ليست ساحة للصراع، بل بلد عربي مركزي، في قوته ونجاحه وازدهاره دعم لاستقرار المنطقه."