سوريا.. تجدد الاشتباكات بمدينة السويداء بعد إعلان وقف إطلاق النار

تجددت الاشتباكات في مدينة السويداء بجنوب سوريا صباح اليوم الأربعاء، بعد ساعات من إعلان وقف لإطلاق النار.

وقال موقع السويداء24 المحلي للأنباء إن المدينة والقرى المجاورة تعرضت لقصف كثيف بالمدفعية وقذائف المورتر صباح اليوم، بينما حملت وزارة الدفاع السورية، في بيان نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، جماعات خارجة عن القانون في السويداء مسؤولية انتهاك الهدنة.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية إنه وبعد إبرام اتفاق وقف إطلاق النار مع وجهاء وأعيان مدينة السويداء، عادت مجموعات خارجة عن القانون إلى مهاجمة قوات الجيش والأمن الداخلي داخل المدينة.

وأضافت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع في تصريح: إن قوات الجيش تتابع الرد على مصادر النيران داخل مدينة السويداء، مع مراعاة قواعد الاشتباك لحماية الأهالي ومنع تضررهم، وتحقيق عودة آمنة لمن غادروا المدينة إلى منازلهم.

وأوصت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع الأهالي داخل المدينة بالتزام منازلهم والتبليغ عمّن تبقى من المجموعات الخارجة عن القانون.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل ما يقرب من 250 شخصاً في حصيلة جديدة للاشتباكات المسلحة بالسويداء.