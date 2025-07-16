فوضى وفلتان أمني في السويداء ونزوح من المدينة

تصاعدت الفوضى والفلتان الأمني في محافظة السويداء، وسط تقارير عن إعدامات ميدانية وأعمال عنف وتدخل إسرائيلي بقصف قوات للجيش السوري. واتهم المرصد السوري لحقوق الإنسان قوات الأمن بقتل 19 شخصاً، بينهم 12 في مضافة لإحدى العائلات في مدينة السويداء.

وأكدت الرئاسة السورية ضرورة التزام كافة الجهات العامة والخاصة المدنية والعسكرية بمنع أي شكل من أشكال التجاوز أو الانتهاك تحت أي مبرر كان.

وقالت إنها كلفت الجهات الرقابية والتنفيذية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق كل من يثبت تجاوزه أو إساءته مهما كانت رتبته أو موقعه.

ويأتي ذلك، بعدما أعلنت وزارة الدفاع، وقفاً لإطلاق النار عقب الاتفاق مع وجهاء المدينة، ودخول قوات الجيش إليها. وفرض الجيش وقوات الأمن حظر تجول في أنحاء السويداء لمنع الفوضى وعمليات التخريب والنهب.

ولاحقاً سحب الجيش الآليات الثقيلة، وسلّم المدينة لقوى الأمن الداخلي. وكان الزعيم الدرزي، حكمت الهجري، رحّب بدخول الجيش، لكنه سرعان ما دعا إلى التصدي إليه متهماً إياه بقصف عشوائي للمدنيين. وشهدت مدينة السويداء موجة نزوح للمدنيين.

وشنّت إسرائيل غارات على القوّات السورية، بعيد دخولها السويداء. وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم آليات عسكرية رصدها تتحرك نحو السويداء.

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