أحداث السويداء.. قتلى وجرحى بالمئات

تفاقم التوتر الدموي في محافظة السويداء جنوب سوريا، حيث أدت الاشتباكات المتواصلة إلى سقوط مئات من القتلى والجرحى، فضلاً عن تدخل إسرائيلي بالقصف الجوي على القوات الحكومية، في حين كلفت الرئاسة السورية الجهات الرقابية باتخاذ الإجراءات الفورية بحق كل من ارتكب تجاوزاً.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 116 شخصاً في المواجهات، بينهم 64 درزياً، غالبيتهم مقاتلون إضافة إلى امرأتين وطفلين، بالإضافة إلى 34 من القوات الحكومية و18 من المسلحين البدو. وأعلنت وزارة الدفاع السورية من جهتها مقتل 18 من قواتها في المواجهات.

وكلف الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس، الجهات الرقابية باتخاذ الإجراءات الفورية بحق كل من ارتكب أي تجاوز، مهما كانت رتبته. وشددت الرئاسة في بيان، على ضرورة الالتزام ومنع أي شكل من أشكال الانتهاكات في كافة الجهات العامة والعسكرية.

تنديد سوري

كما ندّدت الخارجية السورية بالغارات الإسرائيلية التي استهدفت في وقت سابق مناطق في محافظة السويداء. ودانت الخارجية في بيان «بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغادر» عبر غارات جوية وهجمات منسقة باستخدام طائرات مسيرة وطائرات حربية، وأسفر عن مقتل عدد من عناصر القوات الأمنية وعدد من المدنيين.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 19 مدنياً درزياً في عمليات «إعدام ميدانية» قال إن قوات الأمن نفذتها في السويداء، بينهم 12 في مضافة إحدى العائلات.

وعدا عن التسعة عشر شخصاً الذين وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتلهم برصاص قوات الأمن، أعلن المرصد عن مقتل 116 شخصاً في المواجهات، بينهم 64 درزياً، غالبيتهم مقاتلون، إضافة إلى امرأتين وطفلين، بالإضافة إلى 34 من القوات الحكومية و18 من المسلحين البدو.

وأفاد مراسل فرانس برس، الذي دخل المدينة أنه شاهد جثثاً ملقاة على الأرض، بينما كانت أصوات إطلاق النار تتردد بشكل متقطع في شوارع المدينة الخالية. وتحدث أحد سكان السويداء عن «حالات نهب وسرقة وقتل وإعدامات ميدانية وحرق لمحال تجارية ومنازل، وهناك عشرات المخطوفين من المدنيين لا نعرف عنهم شيئاً».

غارات إسرائيلية

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) لاحقاً أن المدينة تعرضت لغارات نفذتها إسرائيل. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الجيش يسرائيل كاتس في بيان مشترك أنهما أوعزا «بتوجيه ضربة فورية لقوات النظام والأسلحة التي أُدخلت إلى منطقة السويداء في جبل الدروز» وأكدا أن إسرائيل تريد ضمان بقاء المنطقة المجاورة لها منزوعة السلاح.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على رتل عسكري تابع للقوات السورية، أثناء انسحابه من السويداء، مستهدفاً آليات عسكرية على طول الطريق المؤدي إلى المدينة، بحسب ما أفادت به تقارير إعلامية سورية.

ونقل التلفزيون السوري الرسمي عن مصادر محلية قولها إن الطائرات الإسرائيلية نفذت أربع غارات جوية على أطراف مدينة السويداء، مستهدفة مواقع متفرقة يعتقد أنها كانت تستخدم كطرق عبور للآليات المنسحبة.