الحكومة الإسرائيلية تأمر الجيش باستهداف القوات السورية في السويداء "فوراً"

أمرت الحكومة الإسرائيلية الجيش باستهداف القوات السورية في السويداء "فوراً".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ قبل قليل ضرب آليات عسكرية للقوات السورية في السويداء.

وكان وزير الدفاع السوري اللواء المهندس مرهف أبو قصرة أعلن وقفاً تاماً لإطلاق النار في السويداء بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم أحياء المدينة لقوى الأمن الداخلي، حالما يتم الانتهاء من عمليات التمشيط لمتابعة ضبط الأمن واستعادة الاستقرار بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

ونقلت وزارة الدفاع عبر قناتها على تلغرام عن الوزير قوله: إلى كل الوحدات العاملة داخل مدينة السويداء، نعلن عن وقف تام لإطلاق النار بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة، على أن يتم الرد فقط على مصادر النيران، والتعامل مع أي استهداف من قبل المجموعات الخارجة عن القانون.

وأضاف وزير الدفاع: أصدرنا تعليماتٍ صارمةً للقوات الموجودة داخل مدينة السويداء بضرورة تأمين الأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي، وحماية الممتلكات العامة والخاصة من ضعاف النفوس.

وتابع الوزير: سنبدأ بتسليم أحياء مدينة السويداء لقوى الأمن الداخلي، حالما يتم الانتهاء من عمليات التمشيط، لمتابعة ضبط الفوضى وعودة الأهالي لمنازلهم، وإعادة الاستقرار للمدينة.

وقال وزير الدفاع: وجّهنا ببدء انتشار قوات الشرطة العسكرية داخل مدينة السويداء لضبط السلوك العسكري ومحاسبة المتجاوزين.