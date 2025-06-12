نتنياهو يسعى لاتفاق سلام شامل مع سوريا

كشف مسؤول إسرائيلي، أمس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، أن تتوسط واشنطن في مفاوضات مع دمشق، وفق ما نقله موقع «أكسيوس».

وقال المسؤول، إن نتنياهو يسعى لاتفاق أمني مع سوريا، والعمل على التوصل إلى اتفاق سلام شامل.

وفي شهر مايو، قال الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقائه نظيره الفرنسي في قصر الإليزيه، إن هناك مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل عبر وسطاء لتهدئة الأوضاع وعدم خروجها عن السيطرة.

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