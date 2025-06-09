سوريا.. 90 ألف لاجئ عادوا في مايو

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل شخص جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب سوريا، بينما أكد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف عنصراً في حركة حماس.

وأورد المرصد «مقتل شخص جراء استهداف إسرائيلي من طائرة مسيرة لسيارة كانت تقله مع آخرَين قرب مزرعة بيت جن في ريف دمشق الجنوبي الغربي، بالقرب من الحدود الإدارية مع محافظة القنيطرة» في جنوب البلاد. وأشار إلى أن الآخرَين أصيبا بجروح.

من جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان بشن غارة «على أحد عناصر حماس في منطقة مزرعة بيت جن جنوب سوريا».

وأتت غارة أمس بعد أيام من قصف إسرائيل مناطق في جنوب سوريا، الثلاثاء، رداً على رصد إطلاق مقذوفين سقطا في مناطق غير مأهولة من دون أن يسفرا عن أضرار، في أول هجوم من هذا النوع من الجانب السوري منذ إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد.

إلى ذلك، قال مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، إن مايو الفائت شهد عودة 90 ألف سوري إلى البلاد، في حين عاد أكثر من 25 ألفاً خلال الأسبوع الأول من يونيو الجاري.

وأشار علوش إلى أن أكثر من 400 ألف لاجئ سوري عادوا إلى البلاد عبر المعابر الحدودية البرية منذ سقوط النظام السابق. وأكد في تصريحات لـ«الإخبارية السورية» أن غالبية العائدين قدموا من دول الجوار، بما فيها تركيا والعراق ولبنان والأردن، بهدف الاستقرار النهائي.

وأوضح أن هذه الأرقام لا تشمل السوريين المغتربين الذين عادوا للاستقرار أو الزيارة، كما لا تشمل العائدين جواً، بل تقتصر على اللاجئين السابقين العائدين براً.