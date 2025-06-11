إسرائيل تفاوض سوريا على اتفاق أمني محدّث

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين معلومات تفيد بسعي إسرائيل إلى إعادة صياغة المشهد الأمني في الجنوب السوري، من خلال مفاوضات محتملة مع الحكومة السورية برعاية الولايات المتحدة.

وقال مسؤول أمريكي للموقع، إنّ إسرائيل ترغب في إدراج قوات أمريكية ضمن قوة المراقبة الأممية المنتشرة على الحدود مع سوريا، في خطوة تشير إلى رغبة تل أبيب في تعزيز الرقابة الدولية وضمان التزام الأطراف ببنود أي اتفاق مستقبلي.

وفي السياق نفسه، أشار المصدر إلى أنّ إسرائيل لن تسحب قواتها من الأراضي السورية قبل التوصل إلى اتفاق جديد يشمل نزع السلاح في الجنوب السوري، وهو ما يعكس تمسكها باعتبارات الأمن القومي قبل أي انسحاب عسكري.

من جهته، كشف مسؤول إسرائيلي كبير لـ"أكسيوس"، أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى للتفاوض على اتفاق أمني محدث مع سوريا، يمهد في نهاية المطاف لاتفاق سلام شامل.

ووفقاً للتقرير، فقد أبلغ نتنياهو المبعوث الأمريكي توم باراك باهتمامه ببدء مفاوضات مباشرة مع الحكومة السورية، مشدداً على أن تلعب الولايات المتحدة دور الوسيط الرئيسي في هذا المسار.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التحركات الإقليمية والدولية لإعادة ترتيب العلاقات في الشرق الأوسط، وسط تساؤلات حول فرص نجاح هذا المسار في ضوء التحديات السياسية والأمنية القائمة.